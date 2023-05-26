Çığır açacak gelişme: İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
SürmanşetYaşam

Çığır açacak gelişme: İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi

Uluslarası araştırmacılardan oluşan bir ekip, insanların beyin hücrelerini ilk kez farelere başarılı bir şekilde aktardı. Söz konusu çalışma, insanlarda yapılamayan deneylerin yapılmasına olanak tanıyarak, epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde çığır açacak.

Bilim insanları, epilepsi gibi rahatsızlıkların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek bir hareketle, insan beyin hücrelerini sıçanlara başarıyla aşıladı. 

Laboratuvarda yetiştirilen beyin hücreleri iki ya da üç günlük farelere nakledildi.


Yetişkin farelerdeki geçmiş denemelerin aksine, yeni çalışmada beyin hücreleri hızla emildi ve altı ay sonra beynin üçte birini oluşturarak farelerin karar verme ve fiziksel tepkilerinin bir parçası haline geldi.

Araştırmacılar, farelerde gelişen mutant beyinlerin, insanlardaki hastalıkların ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyacağını söyledi.

“NÖROLOJİK HASTALIKLARIN KÖKENİNE İNİLEEBİLECEK”

ABD Stanford Üniversitesi’nden başyazar Prof. Dr. Sergiu Paca konya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışmamız, insan hastalıklarının gerçekçi modellerinin üretilmesini sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Çalışmanın diğer yazarı, Dr. Jürgen Knoblich ise  “İnsan beyni en korkunç hastalıklardan bazılarına ev sahipliği yapıyor ve biz onu çok iyi anlamıyoruz. Bulgularımız epilepsi gibi nörolojik hastalıklarla ilgili araştırmalar üzerinde etkisi olabilir.” dedi.
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Tags:beyinfarehücreinsanSergiu Paca
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