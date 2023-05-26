Çığır açacak gelişme: İnsan beyin hücreleri farelere nakledildi

Uluslarası araştırmacılardan oluşan bir ekip, insanların beyin hücrelerini ilk kez farelere başarılı bir şekilde aktardı. Söz konusu çalışma, insanlarda yapılamayan deneylerin yapılmasına olanak tanıyarak, epilepsi gibi nörolojik hastalıkların tedavisinde çığır açacak.
Araştırmacılar, farelerde gelişen mutant beyinlerin, insanlardaki hastalıkların ayrıntılı olarak incelenmesine olanak tanıyacağını söyledi.
“NÖROLOJİK HASTALIKLARIN KÖKENİNE İNİLEEBİLECEK”
ABD Stanford Üniversitesi’nden başyazar Prof. Dr. Sergiu Paca konya ilişkin yaptığı açıklamada, “Çalışmamız, insan hastalıklarının gerçekçi modellerinin üretilmesini sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.
Çalışmanın diğer yazarı, Dr. Jürgen Knoblich ise “İnsan beyni en korkunç hastalıklardan bazılarına ev sahipliği yapıyor ve biz onu çok iyi anlamıyoruz. Bulgularımız epilepsi gibi nörolojik hastalıklarla ilgili araştırmalar üzerinde etkisi olabilir.” dedi.
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