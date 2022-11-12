Öztürkler: “Deprem Anı ve Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı’na KKTC olarak destek verdik”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 12 Kasım “Deprem Anı ve Çök-Kapan-TutunTatbikatı”na KKTC olarak destek verildiğini, her yıl KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın ülke genelinde düzenli olarak afetlerle mücadele kapsamında tatbikatlar yaptığını ve bunun da hazırlıklı olmak adına çok önemli olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, 12 Kasım Düzce depreminin 23. yıl dönümünde AFAD tarafından Türkiye genelinde başlatılan “Deprem Anı ve Çök-Kapan-Tutun” tatbikatına KKTC’nin de katılarak, destek verdiğini kaydetti. Öztürkler, “KKTC’de de hem afetlerde kaybettiğimiz insanlarımızı anmak, hem de afetler karşısında ne yapılması gerektiğini hatırlayarak, toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladık” dedi.

Bakan Öztürkler, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden 87 gün sonra 12 Kasım’da Düzce’de 18.57’de gerçekleşen depremle 710 kişinin hayatını kaybettiğini, 2678 kişinin de yaralandığına işaret ederek, Kıbrıs’ın da deprem kuşağında olmasından dolayı bu tür tatbikatların çok daha sık yapılmasının farkındalık yaratılması adına çok kıymetli ve hayati olduğunu belirtti.

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telekonferans yöntemi ile bugün Türkiye Saati ile 18.57’de görüşerek, “Deprem Anı ve Çök-Kapan-Tutun” tatbikatını birlikte başlattıklarını kaydeden Öztürkler, şöyle devam etti:

“12 Kasım tarihi Türk Milletinin en acı günlerinden biridir. Doğal afetler karşısında insan evladının çaresiz kaldığı bir gerçektir. Ancak afetlere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak adına yapılacak işler, atılacak adımlar vardır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bağlamda atmış olduğu adımları, gerçekleştirilen eğitim ve tatbikatları yakından takip ediyoruz. Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinde yaşanan doğal afetler sonucunda ciddi kayıplar yaşandığını görüyoruz. Bu hususta TC. İçişleri Bakanlığının ve özellikle AFAD’ın yürüttüğü çalışmalar ve gerçekleştirilen tatbikatlar dünyanın sayılı devletlerinin kat be kat üzerindedir. Bugün, Düzce depreminin 23’üncü yılında hem afetlerde yaşamını yitiren insanlarımızı rahmetle anıyor, hem de gelecek olası afetlere karşı yapılması gerekenleri, uygulamamız gereken acil hareket planlarını gözden geçiriyor, halkımızın bu konularda farkındalığının artmasını sağlıyoruz”

Bakan Öztürkler, “Deprem Anı ve Çök-Kapan-Tutun” tatbikatına KKTC’nin de katılması için davette bulunan mevkidaşı TC İçişleri Bakanı Soylu’ya teşekkür ederek, “Her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’nü vatandaşlarından ayrı görmediği çok iyi biliyoruz. KKTC’nin de bu kollektif mücadelede yer alması çok kıymetlidir. Bizler, bu vesile ile bir kez daha büyük bir millet olarak hareket etmenin yarattığı güven ve birlik ruhunu anavatandaki kardeşlerimizle birlikte yaşıyoruz” dedi.