Cumhuriyet Sprint Rallisi yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünde “Cumhuriyet Şöleni” etkinlikleri kapsamında organize edilen “3.Cumhuriyet Sprint Rallisi”, 12 Kasım Cumartesi günü Hamitköy Çevre Yolu’nun üzerinde, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nin kuzey kısmında hazırlanan etapta yapıldı. Yaklaşık 7.5 kilometrelik etabın biri deneme olmak üzere üçer kez geçilmesiyle yapılan sprint rallisinde yarışçılar iki kez zamana karşı etabı geçip en iyi etap derecesini elde etmeye çalıştılar. Toplam 11 ekibin start aldığı rallide, Skoda Fabia R5 ile yarışan Enver Haskasap-Halil Mulla ikilisi 5 dakika 11,402 saniyelik dereceleri ile günün en hızlısı oldular. İkili ayrıca Sınıf 2’de de birinciliği kazanmayı başardılar. Günün ikincisi, eski rallicilerden, babası Erden Mulla ile yarışan Halil Mulla oldu. Uzun zaman sonra ralli koltuğuna oturan Erden Mulla, oğlu ile katıldığı yarışta büyük gurur yaşarken, genel klasman ikinciliğinin yanı sıra Sınıf N birinciliğini de kazandı. Günün üçüncüsü Ford Fiesta S2000 aracıyla Çağkan Bozalanlar-Mehmet Demirağ ikilisi oldu. İkili ayrıca Sınıf 2’de ikinci olmayı başaran ekip oldu. Sınıf 1 birincisi Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi olurken, Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi bu sınıfın ikincisi oldu. Sınıf T4 birincisi Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak ikilisi, Sınıf T4 ikincisi ise Hakan Kofalı-Mehmet Çakıcı ikilisi oldu. Sınıf T3’de ise birinci Halim Kahveciler-Ramadan Uzun ikilisi oldu. Bu sınıfın ikincisi Hasan Reyhan-Seda Erpak ikilisi oldu. Historic sınıfında yarışan Mehmet Gülok-Hakkı Aktuğ ikilisi birinci olurken, Sander Kahveciler-Eser Sulo ikilisi şanssızlık yaşayarak finiş göremedi. Start ve finişin yanı sıra, servis alanının da kurulduğu Atatürk Futbol Sahası park yerinde yarış sonunda ödül töreni yapıldı ve dereceye girenlere kupaları verildi. Dereceye girenlere kupalarını; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın ve Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Başkanı Gizem Öke takdim etti.

Cumhuriyet Sprint Rallisi Dereceleri:

No. Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece 1 1 Enver Haskasap Halil Mulla Skoda Fabia R5 2 05:11.402 2 4 Halil Mulla Erden Mulla Mitsubishi Lancer Evo IX N 05:16.529 3 3 Çağkan Bozalanlar Mehmet Demirağ Ford Fiesta S2000 2 05:21.661 4 2 Sadık Bilgimer Buse Bilgimer Mitsubishi Lancer Evo VIII 1 05:32.644 5 14 Niyazi Bedel Mehmet Boşnak Land Rover Discovery T4 06:12.747 6 6 Selen Bilgimer Ali Burhan Mitsubishi Lancer Evo III 1 06:25.962 7 12 Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T3 06:27.084 8 15 Hakan Kofalı Mehmet Çakıcı Land Rover T4 06:32.262 9 7 Mehmet Gülok Hakkı Aktuğ Subaru Impreza STI H 06:47.355 10 11 Hasan Reyhan Seda Erpak Mitsubishi Shogun T3 08:24.669 11 10 Sander Kahveciler Eser Sulo TOMCAT T4 Bitiremedi

Genel Klasman:

1.Enver Haskasap-Halil Mulla / Skoda Fabia R5

2.Halil Mulla-Erden Mulla / Mitsubishi Lancer Evo IX

3.Çağkan Bozalanlar-Mehmet Demirağ / Ford Fiesta R5

Sınıf 2:

1.Enver Haskasap-Halil Mulla / Skoda Fabia R5

2.Çağkan Bozalanlar-Mehmet Demirağ / Ford Fiesta R5

Sınıf N:

Halil Mulla-Erden Mulla / Mitsubishi Lancer Evo IX

Sınıf 1:

1.Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer / Mitsubishi Lancer EVO VIII

2.Selen Bilgimer-Ali Burhan / Mitsubishi Lancer EVO III

Sınıf T4:

1.Niyazi Bedel-Mehmet Boşnak / Land Rover Discovery

2.Hakan Kofalı-Mehmet Çakıcı / Land Rover

Sınıf T3:

1.Halim Kahveciler-Ramadan Uzun / Nissan Patrol

2.Hasan Reyhan-Seda Erpak / Mitsubishi Shogun

Sınıf H:

1.Mehmet Gülok-Hakkı Aktuğ