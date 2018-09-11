Öztoprak kardeşler Darüşşafaka’da

U12 TAKIMINA ALINDILAR:

Darüşşafaka, U12 altyapısına KKTC’den takviye yaparak Kaan Öztoprak ve Demir Öztoprak kardeşleri renklerine bağladı

Darüşşafaka Basketbol Kulübü’nün KKTC’li oyunculara ilgisi devam ediyor.

Yeşil-siyahlılar alt yapıda Gökmen Öder önderliğinde çalışmalarını devam ettirirken, KKTC basketbol alt yapısından da oyuncu almaya devam ediyor.

Bir dönem ülke basketbolumuzun önemli isimleri Fatoş Anıl Öder ve Daçka Alt yapısının başında yer alan Gökmen Öder’in oğulları Cenker Öder ile Kağan Öder kardeşlerden sonra Kaan ve Demir Öztoprak kardeşler de yeni sezonda Türkiye’de Darüşşafaka U12 takımında forma giyecekler.