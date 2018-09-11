16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” oyunuyla başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) “Hayalet Kumpanya” oyunu ile dün akşam başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre saat 20.30’da sahnelenen oyunun prömiyeri Bandabuliya Sahnesi’nde yer aldı.

Hayalet Kumpanya oyunu dün akşam hem prömiyerini gerçekleştirdi hem de Bandabuliya Sahnesi’nde ilk kez sahnelenen oyun olma özelliğine sahip oldu.

Anton Çehov’ın yazdığı, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği tek perdelik Hayalet Kumpanya oyununda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ile Havva Güleş rol aldı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada Bandabuliya Sahnesi’nin hayat bulması için çok büyük bir çaba sarf edildiğini belirterek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Başkan Harmancı, “Bandabuliya Sahnesi’nde bugün bir oyun sergilenebiliyorsa bunun bizlere oyunda verilen mesaj gibi şehrin hep var olacağı ve kişilerin ölüme karşı sürekli mücadele edeceğinin bir göstergesi” dedi.

Hayalet Kumpanya oyununun prömiyerinin Bandabuliya Sahnesi’nde yer almasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Harmancı, oyun yönetmeni Yiğit Sertdemir ile tüm LBT oyuncu ve çalışanlarını kutladı.

KARABİBER

Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber de yaptığı konuşmada, LTB’nin yıllar sonra kendisine ait ikinci bir sahneye kavuştuğunu belirterek, Bandabuliya Sahnesi’nin oluşumunda emeği geçen herkese, başta LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB meclis üyelerine teşekkür etti.

LBT olarak festivalin 16. yılını yeni bir oyunla yeni bir sahnede açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Karabiber, oyun yönetmeni Yiğit Sertdemir ile LBT ekibi ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’na da teşekkür etti.

UMMANEL

LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, “Hayalet Kumpanya” oyununda ölüme karşı inatla bir var olma mesajı verildiğini söyledi.

Ummanel, “Ölüm yok çünkü yaşam düşlerde. Dolayısıyla daha çok düşe ve bu düşleri gerçekleştirecek daha çok mücadeleciye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Ummanel ayrıca oyun yönetmeni Yiğit Sertdemir’e, LBT ekibine, Lefkoşa Belediye Orkestrası’na, LTB çalışanlarına ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

FESTİVALİN OYUNLARI

Festivalde “Hayalet Kumpanya” oyununu, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Sherlock-Hamid” ve “Seni Seviyorum Türkiye” oyunları takip edecek.

Festivalin devamında Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-Go” oyunu, Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

“He-Go” oyunu Bandabuliya Sahnesi’nde, diğer oyunlar ise YDÜ AKKM’de sahnelenecek.

Festival oyunlarına biletler, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebiliyor.