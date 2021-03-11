Özkıraç: Zarar edilen parayla bir Teknecik Santralı daha kurulabilirdi

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, 2016’dan önce “Tpıc” ile yaptığı “Devletten Devlete” adı altındaki Yakıt Sözleşmesi’nin 60-70 Dolara ve kötü yakıt ile Kıb-Tek’in zarar etmesine, hem de yatırımlar yapamamasına sebep olduğunu ileri sürdü.

Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, borç batağına sürüklenen kurumun bu günlere geldiğini ifade ederek, getirilen kötü yakıtın atık olarak kullanılmayacak şekilde yakıt depolarının dibinde ve eski yakıt depolarının içinde hala durduğunu, bunun da çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini savundu.

O dönemde getirilen yakıtın, jeneratörlere de ciddi hasar verdiğini ileri süren Özkıraç, “Kıb-Tek’ in o yıllarda zararı en az 60 milyon dolardır. Yani, bir Teknecik Santralı daha kurulabilirdi” dedi.

2016 yılında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’ in olduğu dönemde yapılan şeffaf, düzgün yakıt ihalesi ile bu duruma dur denildiğini kaydeden Özkıraç, açıklamasında şunları öne sürdü:

“Kıb-Tek hem ödemelerde düzene girdi, hem de karlı duruma geçti. Kaliteli yakıt geldiğinden dolayı hiç bir jeneratörde, yakıt ile ilgili sorun yaşanmadı.

Erhan Arıklı bir gün uluslararası ihale, bir gün açık ihale diyor, ertesi gün Tpic ile anlaştım diyor. Kıb-Tek’ in Tpic ile ne sorunlar yaşandığını uzman kişilerden daha iyi öğrenebilir.

Geçen hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’ in 24,000 tonluk ihale için Mecliste ve TV ekranlarındaki uyarılarını dikkate alarak ihale şartnamesinde değişiklik yapmak gerekirken, Erhan Arıklı hala bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir.”

Açıklamanın tam metni şöyle:

Basın Açıklaması

Konu: Yakıt Alımı İle İlgili

2016’ dan önce eski Bakan Sunat Atun’un, Tpic ile yapmış olduğu Devletten Devlete adı altındaki Yakıt Sözleşmesi ile o yıllarda navlunların çok az olduğu dönemde 60-70 Dolara ve kötü yakıt ile Kıb-Tek’in zarar etmesine, hem de yatırımlar yapamamasına sebep olmuştur. Borç batağına sürüklenen kurum, bu günlere gelmiştir.

Getirdikleri kötü yakıt nedeniyle, atık olarak kullanılmayacak şekilde yakıt depolarımızın dibinde ve eski yakıt, depolarımızın içinde hala daha duruyor. Bu, çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir.

O dönemde getirilen yakıt, jeneratörlere de ciddi hasar vermiştir. Yakıt analizleri ve içeriği diye bir söz konusu değildir.

Kıb-Tek’ in o yıllarda zararı en az 60 milyon dolardır. Yani, bir Teknecik Santralı daha kurulabilirdi.

Erhan Bey’ in vurgunun nasıl yapıldığını iyi anlamasını tavsiye ederiz.

2016 yılında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’ in olduğu dönemde yapılan şeffaf, düzgün Yakıt İhalesi ile bu duruma dur denildi.

Kıb-Tek hem ödemelerde düzene girdi, hem de karlı duruma geçti. Kaliteli yakıt geldiğinden dolayı hiç bir jeneratörde, yakıt ile ilgili sorun yaşanmadı.

Erhan Arıklı bir gün Uluslararası ihale, bir gün açık ihale diyor, ertesi gün Tpic ile anlaştım diyor. Kıb-Tek’ in Tpic ile ne sorunlar yaşandığını uzman kişilerden daha iyi öğrenebilir.

Geçen hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’ in 24,000 tonluk ihale için Mecliste ve TV ekranlarındaki uyarılarını dikkate alarak ihale şartnemesinde değişiklik yapmak gerekikren, Erhan Arıklı hala daha bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir.

Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Kubilay ÖZKIRAÇ

El-Sen Genel Başkanı