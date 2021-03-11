Yavuz: Spor çok başka boyutlarda olabilirdi

Sporcular Yazı Dizisi’nde 55’inci konuğumuz voleybolcu Gülderen Yavuz oluyor.

Havadis Spor Servisi’nin Sporcular Yazı Dizisi’ndeki 55’inci konuğu voleybolcu Gülderen Yavuz oldu. Genç ve başarılı voleybolcu yazı dizimizdeki sorulara verdiği yanıtlarda Devletin gerekli desteği ve ilgiyi spora vermediğini vurguladı.

İşte Gülderen’in sorularımıza verdiği cevaplar:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

İlk olarak 2020 yılında alınan kararları doğru buluyordum. Ancak son zamanlarda yaşadığımız karantina durumu düşüncelerimizi çok fazla değiştirdi. Özellikle biz sporcular açısından kötü bir dönem yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. O kadar hareketli bir yaşam biçiminden şu anki duruma gelmek fiziksel ve mental olarak çoğu sporcuyu kötü etkilediğinin farkındayım. En azından bazı kontroller yapılarak takım çalışması olmasa bile bireysel çalışmaların yapılmasını çok isterdim.

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 dönemini yaşadığımız 2020 yılındaki çalışmasını veya çalışma yapmamışsa yapmamasını nasıl buluyorsun?

Her branşta maçların oynanmamasını haklı buluyorum tabii ki. Kendi sağlımızın dışında çok daha fazla kişinin sağlığını tehlikeye atmak pek doğru olmazdı zaten. Ancak öte yandan biz sporcuları ve geleceğin sporcularını negatif yönden etkilediği de acı bir gerçek.

3-Federasyonun antrenman, maç veya lig organizasyonu hakkında sana göre yapması gereken düzenlemeler var mı? Varsa nelerdir?

Takım sayılarının artması için bir çalışma yapılması güzel olabilir.

Bu zamana kadar üzerlerine düşülmediği için bazı kulüpler kapatıldı. Gereken destek verilirse her şeyin daha güzel olacağının farkındayız.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Aslında belli dönemlerde küçük organizasyonların yapılması, takım başarılarının yanında bireysel başarıların da ödüllendirilmesi çoğu sporcuyu motive edecektir. Böylece kendini bir tık daha fazla geliştirebileceğini düşünüyorum. Bu geçirdiğimiz dönemde de antrenörlerin sporcularına olduğundan daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl buluyorsun?

Başarılı bulmuyorum. Spora gereken ilgi ve destek verilmiyor. Eğer yeterli destek verilseydi adamızda spor çok başka boyutlarda olabilirdi. Bu sadece bir branş için değil her branş için geçerli.

6-Devletin spor federasyonlarına veya başarılı sporculara yönelik yaklaşımı sence nasıldır? Nasıl olmalıdır?

Adamızda her dalda çok başarılı oyuncular var. Bir o kadar da alt yapıda yetişenler var. Bu gelecek nesil için daha fazla imkan sunması, onları bir adım daha ileri taşıyacaktır.

Bunun yanında devletimizin bu sporculara, kulüp yetkililerine ve antrenörlere maddi manevi her anlamda destek olması gerekmektedir. Böylece ada sporumuzdaki başarılı oyuncular bir yıldız daha fazla parlayacaktır.