Özgöçmen: Sn Bakan Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne soruşturma memuru atamadı

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ısrarla soruşturma memuru atamamasını eleştirdi. Kamuoyunun bilgisine;

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen yazılı açıklamasında “Atama en geç 21.03.2022 pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılmaz ve bize bildirilmezse; sistematik olarak gerekli eylemlerimizi başlatacağımızı ve eylem şekillerimizi açıklayacağımızı belirtiriz.” dedi.

Açıklama şöyle:

Sağlık alanında sorunlar o kadar büyüdü ki dağ oldu adeta ve bir türlü çözülemiyor veya çözülmesi istenmiyor.

Bu durum bizlere kuşkusuz “siyasetin sağlık alanına iyice yerleştiğini” gösteriyor, yoksa çok basit konuların bile çözülememesinin başka bir açıklaması olamaz diye düşünmek istemiyoruz en basitinden.

‘’Sadece bir örnek vermek istiyoruz.’’

Şubat ayı başlarında Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir başhemşire yardımcısı bakanlıktan izin almaksızın çıkıp basına açıklama yapıyor ve çok ağır ithamlarda bulunarak, görevini ifade eden meslektaşlarına ek-mesai usulsüzlüğü yaptıkları iddiası ve devleti zarara uğrattıkları açıklaması yapıyor.

Biz sendika olarak bu süreçte ne basına ne kamuoyuna bir açıklama yapmadık.

Kamuoyunu bilgilendirme yapmadan önce gerekli girişimlerimizi yaparak gerek sağlık bakanlığı yetkilileri gerekse Sağlık Bakanımız Sn. Ali Pilli ile bu konuyu devamlı olarak gerek telefoniyen gerekse yüz yüze defalarca görüştük.

Sn. Sağlık Bakanımız durumları düzeltmek adına Gazimağusa Devlet Hastanesine giderek hastane yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve gereği yapılması yönünde girişimleri başlatacağını söylemiştir.

Hastanenin ve personellerin bağlı bulunduğu daire olan yataklı tedavi kurumları dairesi müdürlüğü hızlı bir şekilde konu ile alakalı ilgili taraflara yazı yazarak ilgili taraflardan yaşanan olaylar ile alakalı yazılı bilgilendirme talep etmiştir.

Gel gelelim bu süreçte ilgili başhemşire yardımcısı yapmış olduğu suçlayıcı açıklamalar için kendisinden bilgilendirme yazısı istenmesine rağmen bir aydan uzun bir süre sonra ilgili yazıya cevap vermiştir. Gerekçe ise ilgili yazı personele tebliğ edilemediğinden olmuştur. Israrlı baskımızdan dolayı ilgili yazıya cevap yazılmış bulunmaktadır.

Gelelim asıl meseleye halen bugün olmasına rağmen sağlık bakanlığı tarafından bir soruşturma memuru Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne atanmamıştır.

Atamayı yapması için Sn. Bakan ile defalarca görüşme yapmamıza rağmen, ısrarla Sn. Bakanımız atamayı gerçekleştirmemektedir.

Şimdi soruyoruz?

Bu durum siyasi olarak mı aydınlatılmıyor yoksa birileri açıktan kollanıyor mu? Çünkü uyku laboratuvarı hiç kapanmamasına rağmen olayların patlak verdiği günlerde “aba altından sopa gösterircesine” sosyal medya hesaplarından böyle bir paylaşımın yapılması manidardır.

Paylaşım Aşağıdaki gibidir.

‘’ Gazimağusa Devlet Hastanesi uyku laboratuvarı tekrar faaliyete geçti. Sorunlarımızı çözen Dr. Faiz Sucuoğlu’na ve Dr. Ali Pilli’ ye teşekkür ederiz. ‘’

Bu yazıdan anlamamız gereken nedir sizlere sormak istiyoruz?

Biz Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası olarak birilerini suçlama veya birilerini karalama derdinde değiliz yalnızca tahkikatın bir an önce başlaması için sayın bakanın bir tahkikat memurunu atamasını ve gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep ediyoruz

Aksi takdirde söylenen kelimeler ile ilgili meslektaşlarımız ve üyelerimiz zan altında kalmaktadır. Mahkemelerin ve hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizde biliyoruz ki suçluluğu ıspatlanana kadar herkes suçsuzdur.

Tüm bu ortaya atılmış iddiaların aydınlatılması adına bir an evvel Sn. Bakan tarafından bir tahkikat memuru atanmalıdır.

Bu soruşturmanın başlatılmamasının nedenini gayet net bilmekteyiz.

Ortaya bir iddia atarak amelime ulaştım anlayışı ile hareket etmek ancak yalanlar ile çevrili bir yaklaşımdan başka bir şey değildir.

Talebimiz açık ve nettir. Atama en geç 21.03.2022 pazartesi günü mesai bitimine kadar yapılmaz ve bize bildirilmezse; sistematik olarak gerekli eylemlerimizi başlatacağımızı ve eylem şekillerimizi açıklayacağımızı belirtiriz.

Saygılarımızla;

KTHES

BAŞKAN

İBRAHİM ÖZGÖÇMEN