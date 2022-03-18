Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş etkinliği bu Pazar

Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş etkinliği 20 Mart 2022, Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köyünde gerçekleştirilecek.

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülmekte olan Herkes için Sağlıklı Yaşam Kampanyası kapsamında Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş etkinliği 20 Mart 2022, Pazar günü 10:00-14:00 saatleri arasında Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köyünde gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Kıbrıs’ın endemik hazinelerinden birisi olan “Tulipa Cypria / Medoş Lalesi” ve Kormakitis (Kormacit) / Koruçam’da konuşulan “Sanna” dili ile ilgili bilgilendirmeleri de yapılacak.

“Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği programı:

10:00 Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köy Meydanı Amfitiyatroda Buluşma

10:05 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve Fauna ile ilgili Sunum

10:30 Maronit Kültürü arasında Lale Vadisine Yürüyüş

13:00 İkram – Kormakitis (Kormacit) / Koruçam Köy Meydanı

13:15 Medoş Laleleri, Yerel Flora ve Fauna ile ilgili Sohbet

13:30 Maronit Kültürü ve SANNA Dili ile ilgili Sunum

14:00 Kapanış