KıbrısManşet

Özgöçmen: Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır

21 Ağustos 2020
Ali Özgöçmen
Ali Özgöçmen

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, sosyal medya hesabı üzerinden hükümete çağrıda bulunarak Sınır kapılarının derhal kapatılması gerektiğini belirtti.

Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sınır kapıları derhal kapatılmalıdır!

1 Temmuz kararı ile sınır kapılarının açılması ardına gelinen son tablo, karantina servislerinin maksimum doluluğa yakın ve yine aynı şekilde şüpheli veya temaslıların tecrit edildiği otellerinde maksimum doluluğa varmak üzere olduğu bir noktadayız. Ve bu durum daha kış ayı yani diğer akciğer hastalıklarının pik yapmadığı bir süreçte yaşanmaya başladı!

Kısacası sağlık sistemimiz taburcu olan hastadan daha çok hasta yatışı yapıldığı bu günlerde şimdiden müşkül duruma düşmek üzere olup, en temel kaygı olan yerel bulaşın ciddi bir yayılmaya başlayacağı endişesi artık gerçekleşmek üzeredir. Bunun ise kısa bir süre içerisinde pozitif vakalara yansıyarak kanıtlanacağı bilinmelidir.

Hal böyle devam eder ve seyreder ise karantinalı girişlerinde bir çare olamayacağı bilinmeli ve sınır kapılarını hiç değilse geçici bir süreliğine derhal kapatılmalıdır.”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağı, bugün açıklanacak

Yeni eğitim döneminin nasıl başlayacağı, bugün açıklanacak

21 Ağustos 2020
Photo of Amcaoğlu: Pandemi Merkezi Özok Öğrenci Yurtları oluyor

Amcaoğlu: Pandemi Merkezi Özok Öğrenci Yurtları oluyor

21 Ağustos 2020
Photo of KTMMOB: Söz konusu alan sel ve taşkın riski altındadır

KTMMOB: Söz konusu alan sel ve taşkın riski altındadır

20 Ağustos 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Girne’ye yeni satış noktası

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Girne’ye yeni satış noktası

20 Ağustos 2020
Photo of Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

20 Ağustos 2020
Photo of Güneyde 3202 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandı

Güneyde 3202 test yapıldı, 10 yeni vakaya rastlandı

20 Ağustos 2020
Photo of Kamuda maaş kesintilerinin son dilimi yarın ödeniyor

Kamuda maaş kesintilerinin son dilimi yarın ödeniyor

20 Ağustos 2020
Photo of Tatar: Kıbrıs Türkü “Artık yeter” diyecektir

Tatar: Kıbrıs Türkü “Artık yeter” diyecektir

20 Ağustos 2020
Photo of Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti

20 Ağustos 2020
Photo of Aranan zanlı yakalandı

Aranan zanlı yakalandı

20 Ağustos 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı