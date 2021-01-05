Özgöçmen: Sağlık çalışanlarının sosyal hayatı varmış gibi karar aldınız

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün aldığı karara tepki gösterdi.
Sağlık çalışanları ve polis mensuplarının sosyal yaşamlarında toplu faaliyetlere katılmaması gerektiği belirtilen karara tepki gösteren İbrahim Özgöçmen, “Bu karantinadan çıkayım açık ve net söylüyorum yapılan adaletsiz uygulamalarınıza ve kişilere tanıdığınız imtiyazlarınızın her birine cevabım olacaktır” dedi.
Özgöçmen, “Hiç kusura bakmayın benim veya bir meslektaşımın kaderi ne sizin ne de bir başkasının elindedir” diyerek karara tepki gösterdi.
KTHES Başkanı, “Bu dönemde millet deve kuşu misali başını toprağa gömse bile ben artık susmayacağım. İşinize geldiği gibi hareket ediyor ve ayrıcalık tanıyorsanız ben de kendi mesleki birliğim ve üyelerimiz için birtakım kararları yönetim kurulumda alır ve yolumuza bakarız. Bu saatten sonra ister mahkemeye gidin ister kadıya. Artık hemşirelik camiası sizin oyuncağınız olmayacaktır. Sağlık çalışanlarının sanki aylardır sosyal hayatı varmış gibi utanmadan bir de kararlar alırsınız. Yazık vallahi çok yazık sizlere” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle: