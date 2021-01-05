Özel sektörde ücretli çalışan vatandaş sayısı 14.729 !!!

KKTC İstatistik Kurumu her yıl olduğu gibi 28 Aralık 2020 tarihinde de, 2020 yılına yönelik Hane Halkı İş Gücü Anketi yayınlandı.

Bu anket verilerini doğru kabul ederek gelin sizinle resmi veri ve açıklamalarla KKTC’nin çalışma nüfusunun bir fotoğrafını çekelim.

Hane Halkı İş Gücü Anketine göre 2020 yılında ülkemizdeki İşgücü Nüfusumuz 147.835 kişidir. Bu veri doğru bir yöntem olan vatandaş ayrımı yapılmaksızın ortaya konulan veridir. Aşağıdaki veriler de bu anketten alınmıştır.

Şimdi hesaba başlayalım dostlar.

İstihdam edilen nüfus 132.885 kişidir.

İşsiz Sayısı 14.950 kişidir.

Ankete göre 40.623 kişi Kamu Sektöründe istihdam edilmiş durumda.

İstihdam edilen toplam 132.885 kişi – Kamu Sektöründeki 40.623 kişi =

Toplam 92.262 kişi özel sektörde görev ifa ediyor demektir.

Eski Çalışma Bakanı Sn. Faiz Sucuoğlu’nun 20 Ağustos 2020 tarihli demecine göre 44 bin kişi Çalışma İznini Uzattı + 12 Bin kişi de yatay geçiş yaptı.

Yani Özel Sektörde Vatandaş olmayıp Çalışma İzinli olan kişi sayısı 56 Bin kişidir.

Özel Sektörde Görev İfa Eden toplam 92.262 kişi – Çalışma İzinli 56.000 kişi = 36.262 KKTC Vatandaşı Kişi Özel Sektörde göre ifa ediyor demektir.

36.262 kişi – 21.533 kişi Kendi Hesabına ve İşveren olarak çalışan =

TOPLAM 14.729 KİŞİ ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞIYOR.

Bir nebze olsun ücretleri, ortalama ücretlerin üzerinde olan ve pandemi dönemi kapanmayıp çalışanların ücretlerini genel itibariyle tam ödeyen Özel Sermayeli Bankalar ve Şube Bankalarında çalışan vatandaş sayısı ortalama 2.500 kişidir.

14.729 kişi – 2.5000 kişi = Özel Bankacılık sektörü hariç 12.229 KKTC VATANDAŞI ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRETLİ OLARAK GÖREV İFA ETMEKTEDİR.

Toplam İstihdam edilen nüfusa göre (özel bankacılık sektörü hariç) özel sektörde ücretli olarak istihdam edilen KKTC Vatandaşlarının oranı %9.20’dir.

Özel Bankacılık sektöründe görev ifa eden KKTC Vatandaşlarının toplam istihdama oranı %1.88’dir.

Toplamda Özel Sektörde görev ifa eden ÜCRETLİ ÇALIŞAN KKTC VATANDAŞLARININ, TOPLAM İSTİHDAMA ORANI %11.08’DİR.

Özel Sektörde kendi nam ve hesabına çalışan KKTC Vatandaşlarının toplam istihdama oranı %16.20’dir.

Kamu Sektöründe görev ifa eden KKTC Vatandaşlarının toplam istihdama oranı ise %30.6’dır.

ÖZETLE KKTC’DEKİ İSTİHDAM EDİLEN KİŞİLERİN %57.88’İ KKTC VATANDAŞIDIR.

Belirtmek isterim ki kesinlikle ama kesinlikle vatandaşlık temelli bu yorumları yapmamdaki amaç ırkçılık yapmak değildir. Amacım bu rakamlardan sonra siyasetin neden kamu sektörüne ve özeldeki işverene, özel sektörde ÜCRETLİ ÇALIŞAN KKTC Vatandaşlarından daha fazla önem verdiğinin anlaşılmasına katkı koymak içindir ? Eeee ne de olsa oy veren Vatandaş olanlardır değil mi dostlar !!!

Bu resmi veriler eğer doğru ise bu rakamlar ışığında gerek sınıfsal bakış açısı bakımından özelde örgütlenmeye yönelik gerekse siyasetin emek politikalarına yönelik sayfalarca tahliller yapılması gerekmektedir.