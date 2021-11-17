Özgöçmen: Sabahtan bu saate 320 yeni vaka ve daha geliyor

KTHES Başkanı Ali Özgöçmen Acil Durum Hastanesi’ne sabahtan bu saate covid-19 nedeniyle başvuran hasta sayısının 320’yi aştığını söyledi.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Sendikası Başkanı Başkanı Ali Özgöçmen Acil Durum Hastanesi’ne sabahtan bu saate covid-19 nedeniyle başvuran hasta sayısının 320’yi aştığını açıklarken “Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır.!” uyarısında bulundu.

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Dün ki bu gün ki derken,sabahtan bu saate kadar pandemi hastanesine yönlendirilerek müracaat eden covid 19 pozitif tesbit edilmiş ve gözlemine/tedavisine evde mi hastanede mi devam edileceğine karar verilecek hasta sayısı 320 yi geçti.!

Ve baş vuran hasta sayısı devam ediyor..

Söz dinlemeyenlerin diz çökmesi yakındır.!