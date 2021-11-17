Hedef Sıfır Atık Tatlısu Projesi Pilot Uygulaması tanıtıldı

umhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Çevre ve Turizm Komitesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliğinde başlatılan “Hedef Sıfır Atık” atık yönetimi projesi çerçevesinde başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde düzenlenen etkinlikte, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde pilot bölge olarak seçilen Tatlısu’da başlatılan proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ulaşılan hedefler hakkında bilgi verilirken, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüştürülmesinin faydalarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Sibel Tatar ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın konuşmalarıyla başlayan etkinlik Cumhurbaşkanlığı Turizm ve Çevre Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özge Özden ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Hasibe Kusetoğulları’nın sunumlarıyla devam etti. Etkinliğe bürokratlar, proje paydaşları ve bölge halkı da katıldı.

TATAR: “YAŞAMIMIZIN KAYNAĞI OLAN ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ ÇOK BÜYÜK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, nisan ayında Turizm ve Çevre Komitesi ile karar verip proje çalışmalarına başladıkları ve 5 Haziran “Dünya Çevre Günü”nde duyurmuş oldukları Hedef Sıfır Atık Projesi’nin özelde Tatlısu, genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine değinerek, gelinen aşamadan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Yaşamın kaynağı olan çevreye karşı sorumluluğumuz çok büyük” diyen Tatar, doğaya bırakıldıktan sonra çözülmeleri için cam şişelerin en az 1 milyon, plastik tabakların, pet şişelerin, bebek bezlerinin 500 yıl, alüminyum kutularının 200-300 yıla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Tatar, atık sınıflandırması ve geri dönüşümün çevre için önemine dikkat çekti.

Tatar, proje kapsamında bölgeye 140 ayrıştırma çöp konteyneri, atık pil kutusu, evsel yağ bidonu ve makine yağı ayrıştırma konteyneri yerleştirildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve belediyenin kullanımına verilen cam kırma-öğütme makinesiyle öğütülen camların parke ve briket yapımında kullanıldığını kaydeden Tatar, diğer atıkların geri dönüşümü için protokoller imzalandığını, bölge halkı ve öğrencilere eğitimler verildiğini belirtti.

“KONTEYNERLER ADAMIZDA YAŞAMIŞ KIBRIS CÜCE FİLİ VE AKDENİZ FOKU ŞEKLİNDE, GERÇEK BOYUTLARINDA YAPILDI”

Tatar, konteynerlerin ülkeyi temsil etmesi adına geçmişte adada yaşayan Kıbrıs Cüce Fili ve Akdeniz Fok Balığı şekillerinde ve gerçek boyutlarında yapıldığını vurguladı. Tatar, ülke tarihinde önemli yer tutan cüce fillerin fosillerinin çıkarılması ve müzede sergilenmesine yönelik Aralık ayında yeni bir projeye başlayacaklarını duyurdu.

“YILLARDIR ÇÖP OLARAK KABUL ETTİĞİMİZ ATIKLAR ÖNCE AYRIŞTIRILACAK, SONRA HAM MADDEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

Hedeflerinin yüzde 70’ine ulaşıldığını ve günden günde bu oranın artacağını söyleyen Tatar, “Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez hayata geçen ‘Hedef 0 Atık Tatlısu Pilot Projesi’ ile yıllardır çöp olarak kabul ettiğimiz atıklar önce ayrıştırılacak sonra ham maddeye dönüştürülerek, çevre kirliliği önlenecek. Böylece beldenin şehirciliğine, turizmine ve ekonomisine katkı sağlanacak” dedi.

“TÜM BELEDİYELER BU PROJEYİ ÖRNEK ALIP UYGULAMALI, HATTA DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRİLMELİ”

İnsanın temiz, sağlıklı bir çevrede yaşamasının en doğal hakkı olduğunu ve turizm ülkesi olmak isteyen ülkenin her bölgesinde bu uygulamaların yapılması gerektiğini de belirten Tatar, şunları kaydetti:

“Bu projeyi hayata geçirmek isteyişimizin bir diğer önemli sebebi de tüm belediyelerimizin bu projeyi örnek alıp, uygulaması, hatta bu uygulamanın bir devlet politikası haline gelip, gelecek hükümetler ve belediyeler tarafından hayata geçirilmesidir.”

ORÇAN: “ÇEVREYİ KORUMAK, PLASTİK VE KAĞIT TOPLAMAKTAN İBARET DEĞİLDİR. TOPYEKÜN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİR”

“Bu proje bir hayal olarak başladı ancak bugün gerçeğe dönüştü. Haklı gururunu yaşıyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, desteğinden dolayı Sibel Tatar ile duyarlılığından dolayı bölge halkına teşekkürlerini sundu.

Geçen günlerde yapılan İklim Zirvesi’ne ve burada sıcaklıkların, tahmin edildiğinden de yüksek, 2.5 derece dolaylarında olabileceği yönündeki değerlendirmelere dikkat çeken Orçan, gelecek nesilleri büyük bir tehlike beklediğinden önlemlerin kağıt ve plastik toplamadan öte olması, çevrenin topyekûn düşünülmesi gerektiğini belirtti.

“SIFIR ATIĞA BÜYÜK ÖLÇÜDE ULAŞACAĞIZ”

Hayri Orçan, büyük emek sonucunda kısa sürede beklenilen sonucun üzerine çıktıklarının da altını çizdi ve kendilerine 1 yıllık süre verdiklerini, bu süre içerisinde sıfır atık hedefine büyük ölçüde ulaşacaklarını kaydetti.

Ülkenin birçok bölgesinde benzeri atık toplama ve dönüştürme çalışmaları olduğunu ancak atıkların sadece ekonomik değer olarak değerlendirildiğinden yakınan Orçan, bu projenin farkının da, sadece ekonomik değeri olanı değil, çevreyi kirleten her türlü atığı da kapsaması olduğunu belirti.

“CAM ATIKLARDA DA, KAĞIT VE PLASTİKDE DE YÜZDE DOKSANLARA ULAŞTIK”

Hayri Orçan, başarılan hedefleri şu şekilde aktardı:

“En tehlikeli atıklardan biri olan cam atıklarda yüzde 90’a ulaştık. Aynı şekilde kağıt ve plastiğin toplanmasında yüzde 90’lara çıktık. Çevre Dairesi’yle işbirliğinde pil atıkların bertarafını sağlama çalışmalarına başladık. Tıbbi atıkların imhasına başlandı. Bölgede çıkan yağ atıklarının yüzde 85’lik kısmını topladık. En zor kısmı olan kompostlama için çalışmalara başlandı. Üç ay içerisinde evsel bitkisel atıklar gübreye dönüştürülecek. Yeni yapılan sitelere arıtma sistemi kurdurduk ve müstakil evler için TC Elçiliği ile proje başlattık. İleriki dönemlerde tüm atıklar geri dönüştürülmüş olacak.”

“CUMHURBAŞKANLIĞIMIZIN KATKISIYLA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK. CAM KIRMA VE DÖNÜŞTÜRME MAKİNESİ ALDIK”

Cumhurbaşkanlığı’nın katkısıyla ülkede bir ilki gerçekleştirerek, cam kırma ve dönüştürme makinesi aldıklarını kaydeden Orçan, camları kumun içerisine katılarak, ekonomiye kazandırıldığını ve böylece taş ocaklarının daha az çalışması ve çevreye daha az zarar verilmesinin teşvik edildiğini ifade etti.

Orçan, “Sıfır atık derken laf ola iş yapmıyoruz. İnanan ve çalışan bir çalışma grubumuz var. Gelinen nokta ülkemiz ve geleceğimiz adına çok sevindirici. Projenin ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dilerim” dedi.