Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam

Süte yapılan zammın ardından bir zam da bugün akaryakıta yapıldı. 95 oktan kurşunsuz 34 kr zamlanarak 9.14 TL oldu.

Her 15 günde bir akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir rakam tespit eden Akaryakıt Birimi önerisini Bakanlar Kurulu’da onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan zamlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Buna göre yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 9.14 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 9.30 TL

Euro Dizel: 8.78 TL

Gazyağı: 8.75 TL

Eski fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 8.80 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 8.94 TL

Euro Dizel: 8.44 TL

Gazyağı: 8.39 TL

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