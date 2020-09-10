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Özgöçmen: 3 hemiremizin testi pozitif çıktı

10 Eylül 2020
Ali Özgöçmen

KTHS Başkanı Ali Özgöçmen Mevsimlik işçi olarak istihdam edilen 3 hemşirenin Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.
Açıklama şöyle:
HÜKÜMET DERHAL İSTİFA ETMELİDİR.!
YASA DIŞI OLARAK MEVSİMLİK İŞÇİ ALTINDA İSTİHDAM EDİLEN ÜÇ HEMŞİREMİZDE CORONA VİRÜS POZİTİF OLARAK TESBİT EDİLMİŞTİR.!
1 Temmuz açılımı ile ilgili olarak dafalarca uyarmamıza rağmen ülkeye karantinasız girişlere müsade ederek kendi toplumuna salgının yayılmasına zemin hazırlayan hükümet derhal istifa etmelidir.
Yasa dışı bir şekilde mevsimlik işci altında istihdam edilen üç meslektaşımızda corona virüsü pozitif olarak tespit edilmiştir.Defalarca uyarılarımızı dikkate almayıp,yeterli deneyime sahip olmayan mevsimlik işçi olarak istihdam edilen meslektaşlarımızı covid 19 salgınında başta sınır kapılarında görevlendirerek aslanın ağzına atan ve bulaşmalarına sebep olan başta sağlık bakanlığı olmak üzere tüm hükümet suçludur.!
Hemşireye zerre kadar değer vermeyen ve böylesi bir süreçte en iyi şekilde nasıl dinlendirip daha verimli ve güvenli şekilde çalıştırabilirim yerine izinlerini iptal eden hükümet suçludur ve derhal istifa etmelidir.!
Onca zaman geçmesine rağmen halen daha sağlık çalışanları için çalışma esasları konusunda bir eylem planı ve organizasyon şeması hazırlamayan sağlık bakanlığı suçludur.
Bunların yanı sıra yasa dışı şekilde mevsimlik işçi olarak istihdam edilen hemşireler için ara emri almak adına mahkemelerimize başvurmamıza rağmen defalarca görüşülüp halen bir sonuca ulaşmamış olduğunu hatırlatarak mahkemelerimizinde bu hemşirelerin bulaşmasından ne kadar sorumlu olduklarını düşünmelerini bil hassa rica edreken,meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve yeterli önlemi almayıp gerekli özeni göstermeyen başta sağlık bakanlığı olmak üzere hükümeti istifaya davet ederiz.!
Ali ÖZGÖÇMEN
KTHS
Yönetim Kurulu Başkanı


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