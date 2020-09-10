DünyaSürmanşet

Beyrut Limanı’nda yangın: Lastik ve petrol yanıyor

10 Eylül 2020
Beyrut Limanı'nda yangın

Geçen ay amonyum nitrat patlamasıyla ağır hasar gören Beyrut Limanı’nda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre limandaki petrol ve lastiklerin bölüm alev aldı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ölümlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

Ölümlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

9 Eylül 2020
Photo of “Tele Sağlık” hizmeti başlıyor

“Tele Sağlık” hizmeti başlıyor

9 Eylül 2020
Photo of Türkiye’de 52 can kaybı, bin 761 vaka

Türkiye’de 52 can kaybı, bin 761 vaka

8 Eylül 2020
Photo of 41 dereceyi göreceğiz

41 dereceyi göreceğiz

8 Eylül 2020
Photo of Güneyde 1 yeni vaka

Güneyde 1 yeni vaka

8 Eylül 2020
Photo of Kamiloğlu: Gün gelecek bir parmağını ısıracak, hepsi birden ağrıyacak

Kamiloğlu: Gün gelecek bir parmağını ısıracak, hepsi birden ağrıyacak

8 Eylül 2020
Photo of Türkiye’de maske tüm alanlarda zorunlu oldu

Türkiye’de maske tüm alanlarda zorunlu oldu

8 Eylül 2020
Photo of Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri denetlendi

Dershane, kurs yeri ve etüd merkezleri denetlendi

8 Eylül 2020
Photo of Halk Sağlığı için LTB’den iş yerlerine sıkı denetim

Halk Sağlığı için LTB’den iş yerlerine sıkı denetim

8 Eylül 2020
Photo of ABD’nin Denver kentinde hava sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

ABD’nin Denver kentinde hava sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

8 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı