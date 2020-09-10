Beyrut Limanı’nda yangın: Lastik ve petrol yanıyor

Ge\u00e7en ay amonyum nitrat patlamas\u0131yla a\u011f\u0131r hasar g\u00f6ren Beyrut Liman\u0131'nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re limandaki petrol ve lastiklerin b\u00f6l\u00fcm alev ald\u0131.\r\n\r\n\r\nL\u00fcbnan'\u0131n ba\u015fkenti\u00a0Beyrut'ta yeniden hareketli dakikalar ya\u015fan\u0131yor.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k bir ay \u00f6nce, 4 A\u011fustos tarihinde uygun olmayan ko\u015fullarda depolanan binlerce ton amonyum nitrat\u0131n patlamas\u0131 nedeniyle a\u011f\u0131r hasar g\u00f6ren limanda yeniden yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nB\u00f6lgeden aktar\u0131lan ilk bilgilere g\u00f6re, petrol ve tekerlek lastiklerinin depoland\u0131\u011f\u0131 alan alev ald\u0131.\r\n\r\nYo\u011fun bir siyah duman\u0131n g\u00f6zlemlendi\u011fi Beyrut Liman\u0131'ndaki yang\u0131na yap\u0131lan m\u00fcdahalelere orduya ait helikoplerler de kat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nL\u00fcbnan K\u0131z\u0131lha\u00e7'\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re b\u00f6lgede patlama riski bulunmuyor.\r\nBEYRUT L\u0130MAN'INDAK\u0130 PATLAMA\u00a0\r\nTarihler 4 A\u011fustos'u g\u00f6sterdi\u011finde Beyrut Liman\u0131'ndaki 12 numaral\u0131 hangarda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nYang\u0131n, y\u0131llard\u0131r uygunsuz ko\u015fullarda saklanan binlerce ton amonyum nitrat\u0131n infilak etmesine neden oldu.\r\n\r\nYa\u015fanan b\u00fcy\u00fck patlama nedeniyle 20 kilometre yar\u0131 \u00e7ap\u0131nda a\u011f\u0131r hasar meydana gelirken yakla\u015f\u0131k 190 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nPatlaman\u0131n ard\u0131ndan L\u00fcbnan'da birka\u00e7 ay \u00f6nce iktidara gelen h\u00fck\u00fcmet istifas\u0131n\u0131 vermek zorunda kald\u0131.\r\n\r\nA\u011f\u0131r ekonomik kriz ya\u015fayan L\u00fcbnan'da patlama nedeniyle 15 milyar dolarl\u0131k hasar meydana geldi.\r\n\r\nL\u00fcbnan'\u0131n 2018 y\u0131l\u0131ndaki gayr\u0131 safii milli has\u0131las\u0131 55 milyar dolar\u0131n biraz \u00fczerindeydi.\r\n\r\n