Beyrut Limanı’nda yangın: Lastik ve petrol yanıyor

Lübnan‘ın başkenti Beyrut‘ta yeniden hareketli dakikalar yaşanıyor.

Yaklaşık bir ay önce, 4 Ağustos tarihinde uygun olmayan koşullarda depolanan binlerce ton amonyum nitratın patlaması nedeniyle ağır hasar gören limanda yeniden yangın çıktı.

Bölgeden aktarılan ilk bilgilere göre, petrol ve tekerlek lastiklerinin depolandığı alan alev aldı.

Yoğun bir siyah dumanın gözlemlendiği Beyrut Limanı’ndaki yangına yapılan müdahalelere orduya ait helikoplerler de katılıyor.

Lübnan Kızılhaç’ından yapılan açıklamaya göre bölgede patlama riski bulunmuyor.

BEYRUT LİMAN’INDAKİ PATLAMA

Tarihler 4 Ağustos’u gösterdiğinde Beyrut Limanı’ndaki 12 numaralı hangarda yangın çıktı.

Yangın, yıllardır uygunsuz koşullarda saklanan binlerce ton amonyum nitratın infilak etmesine neden oldu.

Yaşanan büyük patlama nedeniyle 20 kilometre yarı çapında ağır hasar meydana gelirken yaklaşık 190 kişi hayatını kaybetti.

Patlamanın ardından Lübnan’da birkaç ay önce iktidara gelen hükümet istifasını vermek zorunda kaldı.

Ağır ekonomik kriz yaşayan Lübnan’da patlama nedeniyle 15 milyar dolarlık hasar meydana geldi.

Lübnan’ın 2018 yılındaki gayrı safii milli hasılası 55 milyar doların biraz üzerindeydi.