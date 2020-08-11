Özge Taşker Falyalı’dan sağlığa katkı

Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğine vurgu yapan Bakan Pilli, hastane yangın ı sonrası ve pandemi sürecinde birçok duyarlı iş insanı kurum ve kuruluşun sağlığa desteklerini esirgemediklerini, bu süreçte destek olan Falyalı ailesine de teşekkür ettiğini söyledi.

Özge Taşker Falyalı, hastanede çıkan yangının hemen ardından biz nasıl katkı koyabiliriz diye düşünmeye başladıklarını, Lefkoşa Hastanesinin tüm halkın hizmet aldığı önemli bir yer olduğunu, sağlığın ileriyle gitmesi için kurum ve kuruluşların el ele vermesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmenin ardından Bakan Pilli, Özge Taşker Falyalı’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.