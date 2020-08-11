Kıbrıs

Özge Taşker Falyalı’dan sağlığa katkı

11 Ağustos 2020
Özge Taşker Falyalı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli bugün gerçekleştirdiği ziyaretleri sırasında, geçtiğimiz aylarda çıkan yangından etkilenen Sağlık Raporları Bölümünü yenileyen iş insanı Halil Falyalı’nın eşi ile Özge Taşker Falyalı biraya geldi.
Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğine vurgu yapan Bakan Pilli, hastane yangını sonrası ve pandemi sürecinde birçok duyarlı iş insanı kurum ve kuruluşun sağlığa desteklerini esirgemediklerini, bu süreçte destek olan Falyalı ailesine de teşekkür ettiğini söyledi.
Özge Taşker Falyalı, hastanede çıkan yangının hemen ardından biz nasıl katkı koyabiliriz diye düşünmeye başladıklarını, Lefkoşa Hastanesinin tüm halkın hizmet aldığı  önemli bir yer olduğunu, sağlığın ileriyle gitmesi için kurum ve kuruluşların el ele vermesi gerektiğini kaydetti.
Görüşmenin ardından Bakan Pilli, Özge Taşker Falyalı’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi sundu.


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