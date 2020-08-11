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Hulusi Akar’dan Doğu Akdeniz mesajı

11 Ağustos 2020
Hulusi Akar

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı yok. Bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyecek” dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın video telekonferans yöntemiyle katıldığı toplantıda Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu da hazır bulundu.

“ORUÇ REİS İÇİN GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI”

Devam eden faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi alarak talimatlar veren Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma yapacak olan MTA Oruç Reis gemisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatan Bakan Akar, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Bakan Akar, Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

“TERÖRLE MÜCADELE TAVİZSİZ DEVAM EDECEK”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans ile gerçekleşen toplantıda teröristle mücadelenin tavizsiz devam edeceğini, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan tempo ve şiddette operasyonların süreceğini vurguladı.


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