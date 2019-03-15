Kıbrıs

Özersay’dan Yeni Zelanda’ya taziye mesajı

15 Mart 2019
Kudret Özersay

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Yeni Zelanda’nın Güney Adası’ndaki Christchurch şehrinde bugün meydana gelen terör saldırısına ilişkin Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı’na bir taziye mesajı gönderdi.

Bakan Özersay mesajında, Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen, çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı terör saldırısına ilişkin olarak derin üzüntüsünü dile getirerek, “Bakanlığımız ve KKTC Hükümeti adına yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar, Yeni Zelanda halkına da başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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