Kıbrıs

Cumhurbaşkanı Akıncı, TÜRSAB heyetini kabul etti

15 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, işbirliğini geliştirmek amacıyla ülkede temaslarda bulunan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) Başkanı Erkan Kilim ile Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner de bulundu.

KKTC’ye gelen turist sayısının nasıl artırılacağı konusunda çalışma yaptığını aktaran heyet üyeleri, çalışmalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bilgi verdi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu

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