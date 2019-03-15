Bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması şartlarında düzenleme yapıldı

Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu, bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılma sürecini daha etkin hale getirmek amacıyla aranan belge ve koşullarda düzenleme yaptı

Tarım Dairesinden yapılan yazılı açıklamada, bu bağlamda, başvuru dosyasında olması gereken belgeler ve yerine getirilmesi gereken şartlar söyle belirtildi:

“Kayıt Başvuru Formu eksiksiz doldurulmalı. Satıcı Ruhsatı ve Satış Yeri Ruhsatı almak zorunlu.

Bitki koruma ürününün içindeki aktif madde Avrupa Birliği’nde onaylı olmalı. Tüzükte belirtilen ücretlerin ödenmiş olması gerekiyor.

Gerekli görüldüğü durumlarda, üretici firmanın üretici olduğuna dair yetkili makamlarca verilmiş belge ve Türkçe tercümesi, Bitki Kkruma ürününün ruhsatnamesi, Türkiye Cumhuriyeti dışında gelen ülkeler için bitki koruma ürünlerinin güncel tarihli Serbest Satış Sertifikası.

Bitki koruma ürününün etiketi, analiz sertifikası ve tercümesi, üretici firma laboratuarında veya üretici firmanın bulunduğu ülkedeki yetkili kuruluşlara ait Laboratuvar Analiz Raporu, güvenlik bilgi formu, bitki koruma ürününün teknik madde spesifikasyonu, ambalaj örnekleri, broşürü, aktif maddeler için düzenlenmiş bir değerlendirme raporu, toksikoloji ve ekotoksikoloji raporu, çevredeki etki ve davranışı ve hedef dışı organizmalar üzerindeki etkisini gösteren rapor, taşıma, yükleme veya gümrük belgesi, bakır, kükürt ve ziram içeren BKÜ’nin ağır metal yönünden yapılan analizlerde WHO ve FAO’daki kabul edilebilir değerlere uygun olmalı. Analiz belgesi sunmak zorunlu”.

Açıklamada “Gönderilen bilgi ve belgeler, ülkenin tarımsal yapısı, üreticilerin ihtiyacı, entegre mücadele ilkeleri, söz konusu bitki koruma ürününün kullanımının sorun yaratıp yaratmayacağı, göl, baraj ve akarsu kenarlarına yakın yerlerde kullanılıp kullanılmayacağı, yer altı ve içme sularına karışma durumları, dünyadaki ruhsat durumu ve benzeri kriterlere göre değerlendirilerek uygun bulunan bitki koruma ürünlerinin ruhsat almasına karar verilir.” ifadeleri kullanıldı.