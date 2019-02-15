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Özersay’a saldırıda bulunan şahıs tutuklandı

16 Şubat 2019

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile heyetinin Bostancı bölge ziyareti sırasında saldırıda bulunan şahıs tutuklandı.

Bu akşam saat 20.30 sıralarında  Aşağı Bostancı’da, gece kulübü izninin yenilenmemesi üzerine sinirlenen T.G. Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin bölge toplantısı yapmak üzere Yalova Spor kulübüne geldiği ve aracından indiği sırada, toplantının yapılmasını engellemek için, kulüp içerisindeki eşyaları dağıtıp, sandalye ile kulübün pencere camlarına hasar verip bağırıp çağırarak uygunsuz tavır ve davranışta bulunmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yalova Spor kulübünde olay çıkaran ve aranan T.G. bulundu. Bahse konu şahıs mahkeme emri gereği tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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