Özersay: Yasal düzenleme eksikliği var

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Gazimağusa’daki bir yaşlı bakım evinde vatandaşın birinin darp edilmesiyle ilgili açıklamada bulunarak, yasal düzenleme eksikliği olduğunu, bu olayın ilk olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özersay, “Bir yaşlı bakımevinde yaşanan şiddet ve kötü muamele olayı ülkede infial yarattı, detaylar kanımızı dondurdu ama bu ilk değil” dedi. Özersay’ın açıklaması şu şekilde: Bir yaşlı bakımevinde yaşanan şiddet ve kötü muamele olayı ülkede infial yarattı, detaylar kanımızı dondurdu ama bu ilk değil. Kapsamlı bir yasal düzenleme eksikliği var evet ama görevde olanların bunun arkasına saklanmaları doğru değildir.

Çünkü şu anda yürürlükte bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Yasası bu konuda denetleme sorumluluğunu açıkça düzenler. Yasanın 5. Maddesi (3.fıkra): “Özel kuruluşlarca veya hayır kurumlarınca açılmak istenen yurt ve Huzur evi gibi bakımevlerinin açılmasına, uygun gördüğü takdirde, izin verir ve onları denetler..” demektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu denetim görevini yerine getiriyor mu? Bunu yapmak için denetimi yapacak yeterli personeli ve kapasitesi var mı? Yasal düzenleme elbette gerekli ve önemlidir ama şu anda yürürlükte olan yasa maddeleri de doğru düzgün uygulanamıyor belli ki. Bu nedenle Bakanlık özel kuruluşlarca ya da hayır kurumlarınca açılan yaşlı bakımevlerini ne kadar denetleyebiliyor ya da neden denetleyemiyor, bunu çıkıp açıklamalıdır.