Özersay: Türkmenistan vatandaşlarının ülkelerinden geri dönmemeleri konusunda girişim yapacağız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC’de çalışan ve ülkelerini ziyaret eden Türkmenistan vatandaşlarının, kendi ülkelerinden çıkamamalarıyla ilgili yaşanan sorunu New York’taki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarında Türkmenistan yetkililerinin dikkatine bir kez daha getireceğini söyledi.

Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir süredir KKTC’de çalışan Türkmenistan vatandaşlarını mağdur eden bir sıkıntı ile karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti. Özersay , KKTC’de çalışan ve aile ziyareti ve benzeri nedenlerle Türkmenistan’a giden çok sayıda kişinin, bu kez kendi ülkesinden çıkamadığına, yetkililer tarafınan çıkış yapmalarına izin verilmediğine dikkat çekti.

“Bu da ailelerin bölünmesi de dahil çeşitli mağduriyetlere neden oluyor. Bazı vatandaşlarımız bu sıkıntının sadece KKTC’de çalışan Türkmenler için geçerli olduğunu sanıyor. Oysa durum öyle değil.” diyen Özersay, açıkamasını şöyle sürdürdü:

“Türkmenistan yöneticileri Türkiye de dahil dünyanın farklı ülkelerinde çalışan vatandaşlarının seyahat ve bazı durumlarda da para transferlerine sıkıntı yaratacak bir uygulamayı takip ediyor. Kimi zaman çift uyruklulara, kimi zamansa belirli bir yaşın altında olan erkeklere yönelik olarak Türkmenistan’ın takip ettiği bu politika bu ülkede yaşayan vatandaşlarının yurt dışına kaçışlarını, nüfusun azalmasını önlemeye dönük gibi görünüyor. Başka ülkeler gibi biz de halihazırda Türkmenistan diplomatik yetkilileriyle bu konuda bazı temaslar yaptık ama henüz bir sonuç alınamadı. Bir hafta kadar sonra New York’ta İİT Dışişleri Bakanları toplantısına katıldığımızda bu sıkıntıyı Türkmenistan yetkililerinin dikkatine getireceğiz.”