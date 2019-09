Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 95-75’lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğu elde etti.

Pekin’de bulunan Wukesong Sport Arena’da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi.

Spain downs Argentina to win the FIBA World Cup! 🚨 🇪🇸 🏆 🏀 #FIBAWorldCup2019 pic.twitter.com/Ltq2DMXBuU

​Maça hızlı başlayan İspanya ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. Devreye de 12 sayı farkla 43-31 önde giren Boğalar, karşılaşmanın geri kalanında da rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 95-75’lik skorla galip ayrıldı.

İspanya’da Ricky Rubio 20 sayı, 7 ribaund, Sergio Llull 15 sayı, 2 asist, Marc Gasol 14 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve Rudy Fernandes 11 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Arjantin’de ise Gabriel Deck 24 sayı, 1 ribaund ve Nicolas Laprovittola 17 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

SPAIN 🇪🇸 IS 2019 #FIBAWC CHAMPION!!! 🥇

95-75 W vs Argentina 🇦🇷 in Beijing 🇨🇳 pic.twitter.com/cCoHT0zQHv

— Sportando (@Sportando) September 15, 2019