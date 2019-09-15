BasketbolSpor

Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya

15 Eylül 2019

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i 95-75 yenerek dünya şampiyonu oldu.

FIBA Dünya Kupası finalinde Arjantin’i 95-75’lik skorla yenen İspanya, 2006 yılından sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğu elde etti.

Pekin’de bulunan Wukesong Sport Arena’da oynanan final mücadelesinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya geldi.

​Maça hızlı başlayan İspanya ilk periyodu 23-14 önde tamamladı. Devreye de 12 sayı farkla 43-31 önde giren Boğalar, karşılaşmanın geri kalanında da rakibinin geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 95-75’lik skorla galip ayrıldı.

İspanya’da Ricky Rubio 20 sayı, 7 ribaund, Sergio Llull 15 sayı, 2 asist, Marc Gasol 14 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve Rudy Fernandes 11 sayı, 10 ribaund ile mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu. Arjantin’de ise Gabriel Deck 24 sayı, 1 ribaund ve Nicolas Laprovittola 17 sayı, 1 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

​İspanya, 2006 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası’nın ardından ikinci kez şampiyon olma başarısını gösterdi. İspanyollar o dönem finalde Yunanistan’ı 70-47’lik skorla geçmişti.

 

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