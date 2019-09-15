Dünya

Mareşal Ustinov füze kruvazöründen Akdeniz’de tatbikat

15 Eylül 2019

Rus Donanması’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Filosu’na bağlı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün Akdeniz’de sualtı sabotaja karşı savunma ile ilgili tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Kuzey Filosu basın dairesinden yapılan açıklamaya göre tatbikat, kruvazörün Vyazma adlı deniz tankerinden yakıt aldığı sırada gerçekleştirildi. 

Açıklamada, “Birkaç saat süren yakıt ikmali sırasında Kuzey Filo’nun denizcileri, demirlemiş halde bulunan gemi grubunun ve ikmal araçlarının sualtı sabotaja karşı önleyici el bombası atma uygulayarak savunma ile ilgili tatbikat gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca tatbikatın Akdeniz’in uluslararası sularında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Daha önce Baltık Filosu’na ait saldırı gemi grubunun planlı tatbikat sırasında göreceli düşmanın gemilerine yönelik füzeli saldırı uyguladığı belirtilmişti.

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