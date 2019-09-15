Kıbrıs

KTTB’de yarın “Doğal Gaz Konusu – Yapmamız Gerekenler” tartışılacak

15 Eylül 2019

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Sosyal Reform Birliği’nin (OPEK) ortak organizasyonu olan “Doğal Gaz Konusu, Yapmamız Gerekenler” başlıklı açık tartışma yarın akşam gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binasında saat 19.00’da başlayacak etkinlikte açılış konuşmalarını OPEK Genel Sekreteri Theano Kalavana ve KTTB Genel Sekreteri Doç Dr. Düriye Deren Oygar yapacak.

İngilizce gerçekleştirilecek toplantının konukları Eski Müzakereci Özdil Nami ve Yağ ve Doğalgaz Uzmanı EPC Doğal Hidrokarbonlar Firması CEO’su Charles Ellinas olacak.

Koordinatörlüğünü gazeteciler Hasan Kahvecioğlu ve Kyriakos Pierides’in yapacağı etkinlikte soru-cevap bölümünün ardından sona erecek.

 

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