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Özersay: Türkiye’nin kararlı tutumu sonuç verdi

17 Ekim 2019

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Türkiye’nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu” açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, ABD ve Türkiye’nin Suriye’de YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, “Türkiye’nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Özersay, bugün Ankara’da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, “Türkiye’nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu. Bundan sonrası, verilen sözlerin tutulmasının takibi. Hayırlı olsun” ifadeleri yer aldı.

 

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