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ABD, Ayn el-Arab’daki üslerini boşaltıp imha etti

17 Ekim 2019

ABD, Suriye-Türkiye sınırında yer alan Ayn el-Arab’daki tüm askeri üslerini boşaltarak, ikisini savaş uçaklarıyla imha etti.

Ayn el-Arab’daki güvenilir kaynakların alınan bilgiye göre, ABD ordusu Suriye’nin kuzeyinden çekilme süreci kapsamında, Türkiye sınırında yer alan ilçedeki askerlerini de çekti.

Boşaltılan 4 üsten ikisi, kısa süre sonra ABD savaş uçaklarınca vurularak imha edildi.

ABD’nin Münbiç’te boşalttığı ancak imha etmediği üslerden birine Rus askeriyle polisi ve Beşşar Esed rejimi güçleri girmişti.

Ayn el-Arab’daki Amerikan güçlerinin çekilmesinden sonra Suriye’nin kuzeyinde yalnızca Haseke’nin Rumeylan ilçesinde ABD askerleri kaldı. Ayrıca ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde de ABD üsleri bulunuyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasından hemen önce Suriye’nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı.

ABD, DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle, YPG/PKK’ya destek vermek için Suriye’nin Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kurmuştu.

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