Özersay: Türkiye kökenli vatandaşlarımıza çıkarılan zorluklar son dönem arttı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum yönetiminin son dönemde sınır kapılarında evlilik belgesi, sürüş ehliyeti, araç sigortası ve benzeri konularda Türkiye kökenli olup güney Kıbrıs’a geçişine izin verdiği KKTC vatandaşlarına ilave idari güçlükler çıktığını söyledi.

Özersay, “Fenerbahçe’nin güney Kıbrıs’ta yapacağı maça normal şartlarda evlilik nedeniyle güney Kıbrıs’ta vatandaş yapılması gereken Kıbrıslı Türk taraftarlardan bir bölümünün kökeni ve/veya güneyden kimliği olup olmamasına bakarak yine benzeri idari güçlüklerle engel olması inanlarımızı mağdur etmiştir, Rum yönetimi bu gibi insani konularda katı tutumunu gözden geçirmelidir” dedi.

HP’den verilen bilgiye göre katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özersay şöyle konuştu:

“Rum liderliğinin yaklaşımına göre karma evliliklerde eşlere ve çocuklara verilen güney Kıbrıs’a geçiş izni başka kısıtlamalarla hem zorlaştırılıyor hem de geçebilenlerin güneyde bir futbol maçına gitmesine bile izin verilmiyor. Bunun akılla, mantıkla alakası yoktur. Güneyde yürürlükte bulunan yasalara göre ve genel anlamda insan hakları kuralları uyarınca evlilikleri nedeniyle bu insanların güneyden kimlik ve pasaport alabilmesi ve vatandaş olabilmesi gerekirken hayatları daha da zorlaştırılıyor.

Bu bütün taraftarlar için yapılan bir uygulama değil. Ayrımcılık yapılan, idari güçlükler çıkarılan bir uygulama. Buradaki Fenerbahçe Taraftar derneği aracılığıyla bazı biletler satın alındı. Ama maçı izleyemeyecek olan insanlar var. Çünkü giriş için ayrı bir belge talep edildi insanlardan. Bunu da gidip alanlar oldu ama KKTC vatandaşı olup, eşinden dolayı geçebilenlere bu kartı vermediler. Vermeyerek fiiliyatta bilet satın almış olsanız bile giremeyeceksiniz. Burada niyet kötüyse zaten sorun aşılmaması için ellerinden geleni yapacaklar. Güney’e geçmek isteyen vatandaşlarımız kökeni nedeniyle ayrımcılığa mağdur bırakılıyorlar. Bunlar idari güçlükler çıkararak hayatı zorlaştırmak, toplumun bazı kesimleri arasında ayrım yapma yoluna gidiyorlar. Güven Yaratıcı Önlemler aslında buradan başlar.”

-“Rumların kuzeyden alış veriş yapması pahalılığın sebebi değildir, olumlu bir şeydir”

Ekonomik konulara da değinen Kudret Özersay, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye gelip alışveriş yapmasının ülke maliyesine ve piyasaya çok olumlu ve büyük bir katkı koyduğunu ama bazı kesimlerin popülist bir söylemle bu ekonomik aktiviteyi ülkedeki pahalılığın kaynağı gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekti.

Özersay şöyle devam etti:

“Ülkedeki pahalılığın kaynağı kuzeye gelip alış veriş yapan Kıbrıslı Rumlar ve diğer turistler değildir. Biz bu söylemi çok tehlikeli buluyoruz. Evet sınıra yakın bazı süpermarketler ve diğer dükkanlar zaman zaman Rum müşterilerini ve gelir düzeylerini esas alarak fiyat belirleme yoluna gidiyorlar, ama ülke genelinde pahalılığın nedeni buymuş gibi göstermek çok yanlıştır. Ülkede pahalılığın önlenmesi, zamların dizginlenmesi için gayrimeşru hükümet kılını kıpırdatmıyor olduğu için işler kontrolden çıkmıştır ve alım gücü hızla erimektedir. Ancak bunu güneyden kuzeye geçişlerle ve yapılan alış veriş ile ilişkilendirmek son derece yanlış ve tehlikelidir.”

Maliyenin gelirleri arttığını, fonların sıfırlanarak, fiyatların rafa yansımasının sağlaması gerektiğini söyleyen Özersay, hükümeti piyasadaki zamları dizginlememek ve denetim yapmamakla suçladı.

Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin kendi toplumuna Kıbrıs Türk halkıyla ilgili olarak bazı önyargıları besleyecek söylemleri olduğuna da dikkat çeken Kudret Özersay “Kıbrıs Rum siyasi liderliği istese de istemese de Kıbrıs’ın kuzeyinde ayrı bir devlet olduğunu, bu coğrafyada bir çözüm olsa da olmasa da birlikte yaşamamız gerektiğini anlaması ve kendi halkına da gerçeği anlatması gerekir. Siz toplumun içindeki belli bir kesime ayrımcılık yaparak, belirli bir kesimi ötekileştirerek sadece ve sadece çatışmanın tohumlarını ekmiş olursunuz. Bunu yaparsanız çatışmaların tohumunu atmış olursunuz. Öyle ya da böyle bu coğrafyada birlikte yaşayacağız ve bunu değiştiremezsiniz” dedi.