Özersay: Tatar vekalet vermedi, devlette boşluk oluştu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis’te konuştu.

HP’nin, hükümetten çekilme kararı aldığını ve bu kararın net olduğunu vurgulayan Özersay, Başbakan’ın Cumhurbaşkanı’na istifasını sunmayarak devlet geleneğini göz ardı ettiğini söyledi.

Özersay, telefon açarak Ersin Tatar’ın Başbakanlık görevine devam ederken, birine vekalet vermesi gerektiğini ifade ettiğini aktardı, “Telefon açtım, ‘ille bana vekalet vermenize gerek yok, partinizden birine veriniz’ dedim, buna rağmen Sayın Tatar vekalet vermedi. Devlette boşluk oluştu” dedi.

Başbakan olmadığından, Bakanlar Kurulu’nun da olamayacağını belirten Özersay, “Hukukun gereği neyse biz onu yapacağız. UBP’de seçim olması Tatar’ın meselesi değil. Sayın Tatar’ın bir an önce hükümeti kurma görevini birine vermesi gerek” şeklinde konuştu.

Özersay, “biz yeni hükümet kurulana ve bakanlıkları devredene kadar, cari görevler dışındaki görevleri yapacak değiliz” dedi.

Öte yandan Özersay, Kıb-Tek müdürünün görevden alınması, buraya yeni bir müdür atanması konusunda da konuşarak, bunun “son derece yanlış, hukuksuz ve siyasi etiğe aykırı” olduğunu; bu makama, hakkında cezai ve disiplin soruşturması olan birinin atandığını söyledi, yeni hükümet kuruluna kadar herkesin bu konuyu hassasiyetle takip etmesini istedi.

Konuşmaların ardından Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin gündemindeki raporlar milletvekillerinin bilgisine getirildi. Raporları, Komite Başkanı Resmiye Canaltay okudu ve meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurulun gelecek birleşimi 2 Kasım’da saat 10.00’da olacak, yasama ve denetim faaliyetleri aynı gün gerçekleştirilecek.