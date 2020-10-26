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Dolar, euro ve sterlin tarihi zirvelerini yenilemeye devam ediyor

26 Ekim 2020
dolar, euro, sterlin





Dolar, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 8,0986’dan işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7808 en yüksek 7,9796 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,4 artışla 7,9652’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne rekorla başlamasının ardından saat 15.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,46 üzerinde 8,0827’den işlem görüyor.

Aynı şekilde tarihi zirvesini yenileyen euro/TL yüzde 1 artışla 9,5529’dan, sterlin/TL yüzde 1,4 değer kazancıyla 10,5407’den satılıyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1818 seviyesinden işlem görüyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,08678,08948,09867,9313%1,5416:15
EUR – Euro9,55979,56819,56809,4241%1,2616:15
GBP – İngiliz Sterlini10,533810,542110,549310,3868%1,4816:15







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26 Ekim 2020

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