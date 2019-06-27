Özersay, Talat ve Özyiğit’e Maraş’ı anlattı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve TDP Genel Başkanı sayın Cemal Özyiğit ile heyetini ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili detayları sosyal medyadan paylaştı:

“Bugün ikinci Cumhurbaşkanımız sayın Mehmet Ali Talat ve TDP Genel Başkanı sayın Cemal Özyiğit ile heyetini ziyaret ettik.

Görüşmelerimizde ağırlıklı olarak kapalı Maraş’ta envanter çalışması yapılması konusunda hükümetin aldığı kararın içeriği ve bundan sonra ne şekilde ilerleneceği konusunda bilgi paylaşımında bulunduk, görüş ve önerileri aldık, bundan sonra da bu konuda diyaloğa açık olduğumuzu vurguladık. Bu vesileyle bugün sözde belediye başkanı Galanos’un şahsımı da hedef alan açıklamalarıyla ilgili olarak da bir çağrıda bulunmak istiyorum: Önyargılı açıklamalar yapmaktan kaçınsınlar. Biz yaptığımız açıklamayla kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin mülkiyete dair haklarına halel gelmeyecek adımlar atacağımızı açıkça ortaya koyduk. Buranın eski sakinlerini paydaşlardan birisi olarak gördüğümüzü belirttik. Neyin ne olduğunu ortaya çıkaracak, verileri ve bugünkü durumu herkesin net şekilde anlamasına yardımcı olacak bir envanter çalışmasından çekinmelerine, bunun üzerinden insanları yanlış yönlendirmelerine hiç gerek yoktur. Bu statükonun değişmesini isteyen herkes bazı açılardan eski ezberlerin dışına çıkmak zorundadır.”