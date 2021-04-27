Özersay: Suç olmakla beraber en hafifinden ayıptır

HP Genel Başkanı Kudret Özersay MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik hakaret dolu ifadelerinden ötürü eleştirdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında “Böyle hakaret içeren ifadeler suçtur ama ondan daha da önemlisi bu ifadeler en hafifinden ayıptır, Kıbrıs Türk halkına da saygısızlıktır” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Bir siyasiyi beğenmeyebilir, politikasını yanlış bulabilirsiniz. Ama kimsenin bu ülkenin insanına, hele hele seçilip Cumhurbaşkanlığını yapmış olan bir ismine hakaret etme hakkı yoktur. Böyle hakaret içeren ifadeler suçtur ama ondan daha da önemlisi bu ifadeler en hafifinden ayıptır, Kıbrıs Türk halkına da saygısızlıktır.