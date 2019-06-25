Özersay, Maraş’ta yapılacak envanter sayımı için Benter’le görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’le bir araya gelerek, Kapalı Maraş’ta yapılacak envanter çalışmasını ele aldığını açıkladı.

Özersay, görüşmede; “çalışmanın içereceği, unsurları ve bu bağlamda bugüne kadar Vakıfların yaptırdığı çalışmalardan nasıl yararlanabileceklerini, Vakıflar İdaresi’nin bir paydaş olarak bu sürece ne şekilde katkı koyabileceğini” ele aldıklarını kaydetti.

Kudret Özersay, bu görüşmenin ardından geçen yıllarda kapalı Maraş ile ilgili olarak akademik nitelikte hazırlanan iki ayrı projeye dair bilgiler aldıklarını ve projeye katkı koyan araştırmacı ve sivil toplum örgütü yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

BUGÜN VE YARIN YOĞUN GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Bugün ve yarın siyasi parti başkanları ve eski Cumhurbaşkanlarıyla görüşeceklerini ifade eden Özersay, Perşembe günü de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bu konuda bir görüşmelerinin olacağını kaydetti.

EKİP HAFTAYA BELİRLENECEK

Özersay, Cuma günü ise kapalı Maraş konusunda çalışma yürüten bazı akademisyen ve sivil toplum örgütleriyle görüşmeye devam edeceklerini ifade ederek, “Önümüzdeki hafta envanter çalışmasını yapacak ekibin başlangıç itibariyle kimlerden oluşacağını ve envanterin unsurlarının neleri içereceğini belirleyeceğiz” dedi.