HP Genel Başkanı Kudret Özersay “UBP’nin ülkeyi yönetememesi” başlıklı konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’na, şu an yapılan uygulamanın doğru olduğunu, ancak sorunun aşı konusunda beklenti yaratılması sonucu ortaya çıktığını kaydetti.

Öğretmenlere aşılama olmadan eğitim yapılmayacak mesajı verildiği için gelinen noktada özel okullarla devlet okulları arasında bir adaletsizlik meydana geldiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitimle ilgili alınan kararın doğru olduğunu vurgulayan Özersay, bu doğru kararın daha önce yapılan açıklamalar nedeniyle uygulamadığını dile getirdi.

Türkiye’den kaynak aktarımı olup olmadığını soran Özersay, olmadıysa borçlanmaya mı gidileceğini, gidilecekse nasıl bir yol izleneceğini sordu.

İlhak tartışmaları konusunda ise, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kaderini tayin etme hakkının, en az Kıbrıslı Rumlar kadar kendi devletine sahip olma hakkının olduğunu anlattı.

KKTC’ye kurumlarıyla sahip çıkmanın önemine işaret eden Özersay, bu tartışma üzerinden ülkenin kutuplaştırılmasına çalışıldığını da belirtti.

“SANATÇILAR FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREMEZKEN, DİZİ ÇEKİMİNDE BU KURALLARA UYULMADIĞI GÖRÜLÜYOR”

Ülkede çekilen TRT dizisine değinen Özersay, ülkede sanatçılar faaliyetlerini sürdüremezken, dizi çekiminde bu kurallara uyulmadığının görüldüğünü kaydetti.

Özersay, 1 Nisan’da kapalı alanda bir gala gecesi düzenleneceği haberlerine değinerek, Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun önce seyirci olmayacak denmesi sonra provalarla ilgili kurallar nedeniyle monologlardan oluşan bir oyun hazırladığını ve online olarak sahnelediğini anlattı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun ülkede alınan kurallara uyduğu için bu kısıtlamalarla sanatını icra etmeye çalışırken, dizi için verilen izinlere işaret eden Özersay, “kurallar bazı sanatsal faaliyetleri, bazı insanları kapsamıyor mu” diye sordu.

Bazı sanatçıların işini icra etmediği takdirde para kazanamayacak noktada olduğuna da işaret eden Özersay, örneğin eğlence mekanlarında müzik yapanların büyük sıkıntı içinde olduğunu anlattı.

Özersay eğer kurallar bu müzisyenler için geçerli kılınır ancak dizi için geçerli kılınmazsa devlete olan güvenin sarsılacağına işaret etti.