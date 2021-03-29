Özyiğit: İlhak yaklaşımı kabul edilebilir değil

Cumhuriyet Meclisinde ilk olarak 62. madde tahtında konuşmalar yapıldı.

Bu bölümde ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Kıbrıs sorunu” üzerine konuşmak üzere kürsüye çıktı. Konuşmasına eğitim konusuna değinerek başlayan Özyiğit, bugün 12. sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili son durumun ne olduğunu sordu.

Özel okullar tam randımanlı çalışırken bugün devlet okullarının çoğunda yüz yüze eğitim yapılamadığını kaydeden Özyiğit, sendikalarla bir uzlaşı noktası aranıp aranmadığını sordu.

Kendisinin de yüz yüze eğitimden yana olduğunu ifade eden Özyiğit, öte yandan hükümetin aşı olmadan yüz yüze eğitim olmayacak dediğini, bu nedenle sendikaların da aşı beklediğini dile getirdi.

Son günlerde düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı tutuklamalar yapıldığını dile getiren Özyiğit “ağzını açana, eleştirene gözdağı vereceksiniz, tutuklayacaksanız böyle olmaz” ifadelerini kullandı.

Müzakereler bağlamında, gerçekleşmesi mümkün olmayan taleplerde bulunulduğunu söyleyen Özyiğit, iki bölgeli iki toplumlu siyasal eşitliğe dayalı çözüm kapsamında müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.

“İLHAK YAKLAŞIMI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL…UBP’NİN GÖRÜŞÜ BU YÖNDE Mİ”

UBP MYK üyesi Özer Kanlı’nın ilhak konusundaki açıklamalara işaret eden Özyiğit, bunun kabul edilebilir bir yaklaşım olmadığını söyledi. Egemen eşitlikten bahsedilirken bir anda ilhak söylemlerine gidildiğini ifade eden Özyiğit “ne birilerine yama ne bilirlerine ilhak asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir” dedi.

Kıbrıs müzakerelerinde parametrelerin belli olduğunu kaydeden Özyiğit, o doğrultuda kısa sürede bir federal çözüme gidilmesi gerektiğini dile getirdi, bunu isteyenleri “Ruma yamanmak istiyorlar” diye suçlamanın asla kabul edilemeyeceğini anlattı.

Özyiğit, Başbakan Saner’e UBP’nin görüşünün ilhak yönünde olup olmadığını sordu.

Bunun üzerine yerinden söz alan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Kanlı’nın açıklamasının tam olarak bu şekilde olmadığını söyledi.

AMCAOĞLU: “ÜST KOMİTE KARARLARI UYGULANSIN DİYENLER BUGÜN BİZİ ELEŞTİRİYOR”

Daha sonra cevap vermek üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu kürsüye çıktı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar çerçevesinde bu kararların alındığını belirten Amcaoğlu, kendilerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uygulansın diyenlerin bugün kendilerini eleştirdiğini anlattı.

Sınavlar için yüz yüze eğitimin önemine işaret eden Amcaoğlu, takip edilecek tek kurumun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olduğunu, bu konudaki açıklamaların ortada olduğunu kaydetti.

Sadece sınavlar için değil, pedagojik, sosyolojik ve psikolojik açıdan yüz yüze eğitimin önemli olduğunu anlatan Amcaoğlu, daha aşılama yapılmazken Milli Eğitim Bakanlığının sadece öğretmenler değil, okul görevlilerinin de aşılanması için gerekli listeleri gönderdiğini dile getirdi.

Sağlıkçıların kararları çerçevesinde belirli yaş grubunun aşılanması sonrası okulların açılmasıyla ilgili takvimin hazırlandığını ve buna göre hareket edildiğini belirten Amcaoğlu, daha sendikalar aşılanmadan bahsetmezken kendisinin bu konuyla ilgilenmeye başladığını anlattı.

Amcaoğlu’nun konuşması sırasında CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın süre konusunda uyarıda bulunması üzerine Bakan Amcaoğlu kürsüden indi. Bunun üzerine Meclis’te sözlü tartışma yaşandı.