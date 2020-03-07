Kıbrıs

Özersay: Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin şiddet kullanmasını kınıyorum

7 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lokmacı sınır kapısında gerçekleştirlen eylem konusunuda sosyal paylaşım hesabından açıklamada bulundu.

Özersay, “Ekonomik olarak bizimle tek kuruşu paylaşmamak için her nevi tahammülsüzlüğü sergileyen Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin vatandaşlarımıza karşı şiddet kullanmasını kınıyorum, ne kadar “medeni” ve “Avrupalı” olduklarını bir kez daha göstermiş oldular. Biz gerekli girişimleri yapıyoruz ama özellikle Avrupa Birliği’nin bu yanlışı üstü kapalı olarak meşrulaştırmaya çalışan tavırları kabul edilemezdir.” İfadelerini kullandı…




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