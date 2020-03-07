İtalya’da rezervasyon iptalleri yüzde 90’a ulaştı, kayıp çok büyük

Covid-19’un ülkede 3 bin 916 kişide görülmesi ve şu ana kadar 197 kişinin ölümüne yol açması sebebiyle, İtalyan Otelciler Federasyonu kaynaklarının aktardığına göre başkent Roma, Milano ve Floransa’da mart ayındaki iptallerin yüzde 90’a dayandığı belirtildi. Bu kentlerde özellikle turistik yerlerdeki yoğunluğun azalması da gözle görülür biçimde fark ediliyor.