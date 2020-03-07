Honda’dan ikinci elektrikli planı

Konseptin şehir versiyonu 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 kilometre menzile sahip. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda araç özel bir istasyonda seyahat moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 kilometreye çıkıyor.

ELLERE VE GÖZE İHTİYAÇ YOK

Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği’nin yaptığı tanıma göre, 3’üncü seviye otonom sürüş sunuyor. “Ellere ve gözlere ihtiyaç yok” olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve yoğun trafikte hareket edebiliyor.

Otomobilin en üyük özelliklerinden biri ise gövdesinin şekil değiştirebiliyor olması. Araçta bulunla ilgili ‘Şehir’ ve ‘Yolculuk’ olarak iki adet sürüş modu bulunuyor. Şehir modunda gövdesi kısalan aracın yolculuk modunda da gövdesi bir miktar uzuyor.

BMW CONCEPT i4

BMW Concept i4 adlı konsept sedan aracının tanıtımını yaptı.

Yeni model 2021 yılında üretime geçirilecek.

Elektrikli bir model olmasına ve soğutmaya ihtiyaç duymamasına rağmen büyük böbrek ızgaralardan vazgeçilmemiş. Bunun en büyük sebebi ise BMW’nin bu alana sürüşe yardımcı sistemlerin sensörlerinin yerleştirilmesi.