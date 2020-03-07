Honda’dan ikinci elektrikli planı
Honda’nın elektrikli retro modeli Honda-e satışa çıkmayı beklerken, firmanın 2022 yılına kadar yeni bir elektrikli model üreteceği bilgisi geldi. 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda üretime hazır olan prototipi sergilenen Honda-e, Urban EV Concept’inden geliştirilen ilk model olarak tasarımıyla ön plana çıkmıştı. Yine elektrikli modellerin damga vurması beklenen 2020 Cenevre Otomobil Fuarı iptal olunca firmalar kendi tanıtımlarını gerçekleştirdi. İşte son olarak tanıtılan elektrikli modeller…
Japon marka bu yaz teslimatlarına başlanacak olan Honda e modelinden 10 bin adet satmayı hedefliyor.
Duyurusu yapılan yeni elektrkli modelin ise 2021-2022 yılları arasında piyasada olması bekleniyor.
Elektrikli modellerin 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’na da damga vurması bekleniyordu. Ancak corona virüs nedeniyle fuar iptal edilince firmalar kendi tanıtımlarını internet üzerinden gerçekleştirdi.
VW’İN TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK KOMPAKT SUV’Sİ
Volkswagen’in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı.
Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.
ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor.
Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.
Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV’si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.
Cenevre’de tanıtılması beklenen modellerden biri olan Skoda Octavia RS iV örtüsünü kaldırdı. iV takısı, plug-in hibrit güç ünitesini işaret ediyor ve Octavia RS iV, markanın ilk performanslı plug-in hibrit modeli.
0’dan 100’e hızlanması 7.3 saniye sürerken maksimum hız da 225 kilometre.
Yalnızca 6 ileri DSG şanzıman ile alınabilen Octavia RS iV’nin 2.0 TSI ve 2.0 TDI paketleri de ileride seçenekler arasına eklenecek.
Octavia RS iV 60 kilometreye kadar elektrik gücüyle ilerleyebiliyor. Ev tipi soketlerle 6 saatte dolan bataryası Wallbox kullanıldığında 3.5 saatte doluyor.
DACİA’DAN İLK ELEKTRİKLİ MODEL
Dacia, Spring modeli ile tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Spring, Dacia’nın yüzde 100 elektrikli ilk modeli.
Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkıyor.
Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip.
Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak.
RENAULT’TAN UZAYIP KISALABİLEN MODEL
Cenevre’nin beklenen modellerinden birisi de Renault’un konsept modeli Morphoz’du.
İttifak’ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor.
Morphoz, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor.
Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, yüzde 100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. Ayrıca, 3’üncü seviye otonom sürüş ile donatılan, 2017 yılında tanıtılan Symbıoz konsepti gibi özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.
ARTIRILABİLİR BATARYA
Konseptin şehir versiyonu 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 kilometre menzile sahip. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda araç özel bir istasyonda seyahat moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 kilometreye çıkıyor.
ELLERE VE GÖZE İHTİYAÇ YOK
Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği’nin yaptığı tanıma göre, 3’üncü seviye otonom sürüş sunuyor. “Ellere ve gözlere ihtiyaç yok” olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve yoğun trafikte hareket edebiliyor.
Otomobilin en üyük özelliklerinden biri ise gövdesinin şekil değiştirebiliyor olması. Araçta bulunla ilgili ‘Şehir’ ve ‘Yolculuk’ olarak iki adet sürüş modu bulunuyor. Şehir modunda gövdesi kısalan aracın yolculuk modunda da gövdesi bir miktar uzuyor.
BMW CONCEPT i4
BMW Concept i4 adlı konsept sedan aracının tanıtımını yaptı.
Yeni model 2021 yılında üretime geçirilecek.
Model Core, Sport ve Efficient adında 3 farklı sürüş modu bulunuyor.
BMW’nin açıklamasına göre Concept i4, 1 adet elektrik motoruna sahip ve bu elektrik motoru 537 beygir güç üretiyor. Aracın bataryası ise 80 kWh kapasitesinde ve 500 km civarında bir menzil sunuyor.
Aracın açıklanan 0’dan 100’e hızlanması ise 4.0 saniye.
CİTROEN’DEN YENİ ‘ARKADAŞ’
Citroen şehir içİ ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı.
Fransızca ‘Arkadaş’ anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.
Fransa’da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16’ya çıkıyor.
Yüzde yüz elektrikli olan Ami’nin azami hızı 50 kilometre/saat.
İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.