Özersay: Kasım ayı içerisinde Covid-19 nedeniyle dört Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti

Kudret Özersay, İngiltere’de Kasım ayı içerisinde Covid-19 nedeniyle dört Kıbrıslı Türk hayatını kaybettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra Temsilciliği’nden aldığı resmi rakamlara dayandırarak, İngiltere’de Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk sayısının 97’ye yükseldiğini söyledi. Kudret Özersay, Covid-19 salgınının Birleşik Krallıktaki ikinci dalgasında Kasım ayı içerisinde koronavirüs nedeniyle dört Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini söyledi.

Özersay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Londra Temsilciliğimizden aldığım bilgiye göre maalesef Covid-19 salgınının Birleşik Krallıktaki ikinci dalgasında Kasım ayı içerisinde bu virüs nedeniyle dört vatandaşımızı daha kaybettik. Buna göre salgın başladığından bu yana virüs nedeniyle Birleşik Krallık’ta yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin toplam sayısı elimizdeki resmi kayıtlara göre 97’ye yükseldi…Tümüne Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Bugün salgın açısından ülkemizin içinde bulunduğu nisbeten iyi koşullar nedeniyle durumun ciddiyetini zaman zaman unutuyoruz oysa bunu sürekli akılda tutmak ve tedbirli olmak zorundayız.”