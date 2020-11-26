Güney KıbrısSürmanşet

Baf Havaalanı’na uçuşlar durdu

26 Kasım 2020
Baf Havaalanı’na hiç uçak inmedi





Son iki haftalık sürede Baf Havaalanı’na hiç uçuk inmediği açıklandı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle, özellikle AB ülkelerinde uygulanan karantina önlemlerinin Kıbrıs’ın güneyine yolcu taşımacılığı ve turizmi de etkilediği, son iki haftalık sürede Baf Havaalanı’na hiç uçuk inmediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, koronavirüs salgını nedeniyle Baf Havaalanı’na son iki haftadır hiç yolcu uçağı inişi olmadığını, sadece özel jetler ve askeri uçakların iniş-kalkış yaptıklarını aktardı.

Haberde, bu durumun Aralık ayında, Noel ve yılbaşı kutlamaları sebebiyle değişiklik gösterebileceği vurgulandı.





Etiketler
26 Kasım 2020

Başa dön tuşu