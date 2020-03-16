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Özersay: İzlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir

16 Mart 2020

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla görüşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’yla da görüştüğünü aktardı.

Aday olacağını beyan eden kişilerle konuşma ihtiyacı hissettiğini belirten Özersay, “Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Seçimin ertelenmesi gerektiği bence aşikardır. Tüm temaslarımdan ilk izlenimim bu seçimin erteleneceği yönündedir. Nasıl yapılacağı meselesi de dahil olmak üzere pek çok konuyu belirlemek gerekir. Bu istişare edilecek. Yol katedildiği takdirde de kamuoyuna bilgi verilecek. Başbakan Ersin Tatar ile de istişare edilmesi gereken bir konudur. Dün akşamdan itibaren bir inisiyatif alma ihtiyacı hissettim. Önemli olan ülkenin yararını esas alıp siyaseti bir kenara koyup gerçekçi davranmaktır. Halkın ortak menfaatini düşünmek gerekir. Aday olmayı düşünen herkesin bu ülkeyi sevdiğini ve halkın ortak menfaatini düşündüğü kanısındayım. Seçimlerin ertelenmesi konusunda bir konsensus sağlanacaktır. Ülke menfaati için birlikte hareket etmemiz gereken bir dönemdir.”

“Anayasada hüküm olmasa da zaruret hali gerekçe gösterilerek Meclis’te seçimi erteleme kararı alınabilir”

Seçimin ertelenmesi için normal şartlarda anayasada sadece genel seçimlerin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olduğunu ancak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine ilişkin açık hüküm olmadığını anlatan Kudret Özersay, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu nedenle dünyadaki başka örneklere bakmak gerekebilir. Kıbrıs Rum tarafı daha önce zaruret hali doktrini ilkesinden hareketle anayasada bir değişikliğe gitmeksizin şartlar nedeniyle bazı hükümlerin uygulanmasını askıya almış, bazı hükümleri daha farklı uygulama yoluna gitmiştir. Zaruret hali denen prensip kendi kuralları içinde doğru uygulanır ve istismar yolu açılmazsa kullanılabilir. KKTC anayasasında açık bir hüküm olmamasına rağmen bir zaruret durumu gerekçe gösterilerek Meclis’in karar alması yoluna gidebileceğini düşünüyorum. Önce belirlememiz gereken seçimin ertelenmesi konusunda fikir birliğidir. Benim hissiyatım olabileceği yönündedir. Gördüğüm kadarıyla siyaseti bir kenara koyma noktasında birlikte hareket edeceğiz.”

Bakanlar Kurulu’nda yeni tedbirlerin gündemde olacağını sözlerine ekleyen Özersay, yumuşak ya da sert tüm önlemlerin bağlayıcı olduğunu, tedbirlerin artırılacağını ve sertleştirileceğini söyledi.




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