Sigara ya da elektronik sigara kullanmak koronavirüs riskini artırır mı?

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya çapında yaklaşık 200 bine ulaştı ancak yine de Kovid-19 virüsü hakkında bilinmeyen önemli bir miktarda konu var.

Örneğin, bilim insanları virüsü kapan bireylerin virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını veya yeniden enfekte olmanın mümkün olup olmadığını henüz doğrulamadı.

Bu durum, sigara ya da elektronik sigara kullanımı gibi yaşam tarzı seçimlerinin koronavirüs kapma riskini artırıp artırmadığı konusunda da geçerli. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio yakın zamanda buna yönelik bir iddiada bulunmuştu.

Reuters’ın aktardığına göre de Blasio, geçen hafta koronavirüs salgınıyla ilgili bir basın toplantısında sigara ya da elektronik sigara kullanmanın insanları Kovid-19’la bir kez enfekte olduktan sonra şiddetli hastalıklara karşı “daha savunmasız” hale getirdiğini söylemişti.

“Sigara ya da elektronik sigara kullanıcısıysanız bu sizi daha savunmasız kılar” diyen de Blasio sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Sigara ya da elektronik sigara kullanıcısıysanız bu alışkanlığı bırakmak için çok iyi bir zaman ve size yardımcı olacağız.

Sigara ya da elektronik sigara kullanmakla koronavirüs arasındaki bağlantıya dair bilmeniz gerekenler bu yazıda.

Sigara ya da elektronik sigara kullanmak, koronavirüs kapma riskinizi artırır ve iyileşmenizi zorlaştırır mı?

California San Francisco Üniversitesi’nde (UCSF) yoğun bakım bölümünün yardımcı yöneticisi Michael Matthay’a göre, şu anda ne boyutta olduğu bilinmese de bunun cevabı evet.

SFGate’e göre Matthay, “Hem bakteriyel ve hem de viral olan diğer akciğer enfeksiyonlarıyla yapılan önceki çalışmalara dayanarak, sigara ya da elektronik sigara kullanmanın koronavirüs zatürresi riskini ve şiddetini artıracağı muhtemel ama ne boyutta olduğunu bilmiyoruz” dedi.

Bu inanç, farelerin akciğerlerine solunan nikotinin influenza virüsünün temizlenmesini geciktirebileceğine dair önceki çalışmalara dayanıyor.

Ayrıca uzmanlar, Çin’in Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) koronavirüs bulaşarak ölen erkek sayısının kadın sayısından fazla olduğunu bildirmesinin ardından, sigara içmekle koronavirüs arasında bağlantı olabileceğini göstermek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Çin’deki erkeklerin yüzde 47,6’sının sigara içtiğini tespit ettiği 2019 tarihli araştırmasına dikkat çekti.

UCSF Tütün Kontrolü Araştırma ve Eğitim Merkezi, “Kovid-19’la ilişkili zatürre tanısı konan Çinli hastalar arasında hastalığın ilerleme olasılığı (ölüm de dahil), sigara içme öyküsü olanlarda içmeyenlere göre 14 kat daha fazlaydı. Bu, incelenenler arasındaki en güçlü risk faktörüydü” dedi.

Bununla birlikte, Stat News’e göre, olası bir başka açıklama da Çin’deki erkeklerin muhtemelen daha çok seyahat etmesi olabilir.

Sigara ve koronavirüs arasındaki bağlantının, varsa, ne olduğu saptanmamış olsa da uzmanlar yaşlı ya da diyabet, kanser veya solunum sorunları gibi altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan bireylerin virüsten dolayı ciddi komplikasyonlar geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu doğruladı. Ulusal Madde Bağımlılığı Enstitüsü (NIH), “Bu nedenle kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi sigara içme öyküsüne bağlı akciğer hastalıkları ya da zayıf akciğer fonksiyonlarının bireyleri Kovid-19’un ciddi komplikasyonları için risk altına sokabileceği endişesi kabul edilebilir” diye belirtiyor. Organizasyon ayrıca, araştırmalar elektronik sigara kullanmanın akciğer sağlığına zarar verebileceğini saptadığı için elektron sigara kullanıcılarının da risk altında olabileceğini ekliyor. “KOAH’a yol açabilir mi bilinmemekle birlikte, elde edilen veriler, eleketronik sigaranın aerosollerine maruz kalmanın akciğer hücrelerine zarar verdiğini ve enfeksiyona cevap verme yeteneğini azalttığını gösteriyor” ifadelerine yer veren NIH, bir araştırmanın bu aerosollere maruz kalan ve influenza virüsüyle enfekte olan farelerde doku hasarının ve iltihabının arttığını saptadığını ekliyor. *İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. https://www.independent.co.uk/life-style Independent Türkçe için çeviren: Onur Bayrakçeken

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