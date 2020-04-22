Özersay: İşsizlik Ödeneği 1.500 TL’ye göre revize ediliyor

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.
Bakanlar Kurulu kararları:
-Cuma’dan itibaren sokağa çıkıldığında maske takılması zorunlu hale getirildi
-Toplu iftar, iftar çadırı veya toplu ibadet, sahur organizasyonları Ramazan ayı boyunca olmayacak.
-27 Nisan’a kadar devam edecek olan deniz yolu ile girişleri durdumuştuk. Bu tarihi diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan tarihine çekiyoruz.Bunun iki istisnasi olacak: Daha önce Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sevk kararı çerçevesinde yurt dışına gitmişse kendisi ve yanındakiler deniz yolu ile geri dönebilecek.Diğer istisna ise cenaze maksadıyla birinci derece yakınların ülkeye dönüşmesidir.
-GKK Komutanı, Bakanlar Kurulu’na katıldı.
-Askerlik Yasası’nda değişikler görüşüldü
-Bedelli Askerlik için bir komite kurulacak.
-İşsizlik Ödeneği” 1.500 TL’ye göre revize ediliyor.
-Pandemi doneminde “yasal ücret” uygulanmayacak.