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Özersay: İşsizlik Ödeneği 1.500 TL’ye göre revize ediliyor

22 Nisan 2020

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bakanlar Kurulu Sözcüsü Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Bakanlar Kurulu kararları:

-Cuma’dan itibaren sokağa çıkıldığında maske takılması zorunlu hale getirildi

-Toplu iftar, iftar çadırı veya toplu ibadet, sahur organizasyonları Ramazan ayı boyunca olmayacak.

-27 Nisan’a kadar devam edecek olan deniz yolu ile girişleri durdumuştuk. Bu tarihi diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan tarihine çekiyoruz.Bunun iki istisnasi olacak: Daha önce Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu sevk kararı çerçevesinde yurt dışına gitmişse kendisi ve yanındakiler deniz yolu ile geri dönebilecek.Diğer istisna ise cenaze maksadıyla birinci derece yakınların ülkeye dönüşmesidir.

-GKK Komutanı, Bakanlar Kurulu’na katıldı.

-Askerlik Yasası’nda değişikler görüşüldü

-Bedelli Askerlik için bir komite kurulacak.

-İşsizlik Ödeneği” 1.500 TL’ye göre revize ediliyor.

-Pandemi doneminde “yasal ücret” uygulanmayacak.



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