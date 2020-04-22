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KAMU-SEN: Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz

KAMU-SEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe ÖZDEMİRAĞ: Tüm dünyanın içinde olduğu salgın hastalıktan Covid-19’tan dolayı Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını”karantina koşullarında, kısıtlı bir şekilde kutlanmasından üzüntü duymakla birlikte kutlamaların ülkenin her yerinde her hanede coşku içinde kutlanacağına inanıyoruz.

22 Nisan 2020

KAMU-SEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe ÖZDEMİRAĞ’ın yaptığı basın açıklamasında  “Ulusal Egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılı” kutlanırken, “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı” hakkında da “karantina koşullarında, kısıtlı bir şekilde kutlanmasından üzüntü duymakla birlikte kutlamaların ülkenin her yerinde her hanede coşku içinde kutlanacağına inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

İşte o açıklama:

23 Nisan 1920 Türk Milletinin esaretten kurtularak, egemenliği kendi eline aldığı gündür. Bu tarih emperyalist güçleri yenerek, çürümüş ve yozlaşmış bir imparatorluktan yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması demektir. Demokratik ve laik bir yönetim biçiminin gerçekleşmesidir. Çağdaş ve aydınlık bir yaşam biçiminin belirlenmesidir.Ulusal Egemenlik ve bağımsızlık için yapılan tüm yenilikler, 23 Nisan 1920 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in liderlik ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin attığı kararlı adımlarla gerçekleşmiştir.

Bu bağlamda Ulusal Egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yılını KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak kutluyoruz.

Tüm dünyanın içinde olduğu salgın hastalıktan Covid-19’tan dolayı Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını”karantina koşullarında, kısıtlı bir şekilde kutlanmasından üzüntü duymakla birlikte kutlamaların ülkenin her yerinde her hanede coşku içinde kutlanacağına inanıyoruz.

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.”  şeklindeki görüşümüzle,  Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.

Ayşe ÖZDEMİRAĞ

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri
Kadın Ve Çocuk Hakları Komite Başkanı



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