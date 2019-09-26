Kıbrıs
Özersay, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York temasları kapsamında KKTC’nin gözlemci üye olduğu bir İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile de bir görüşme yaptı.
Görüşme BM Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
KKTC VE İİT ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen aşama ve bölgesel gelişmelerle ilgili de görüş alış-verişinde bulunuldu.
KKTC, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda, Kıbrıs Türk Devleti adıyla gözlemci üye olarak yer alıyor.