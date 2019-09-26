Kıbrıs

Girne’de bazı askeri bölgelerde tatbikat yapılacak

26 Eylül 2019

Girne Kaymakamlığı, 30 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında tatbikat yapılacağını duyurdu.

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Girne İlçesine bağlı Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 30 Eylül – 11 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde askeri birlikler tarafından atışlı tatbikat yapılacağından aşağıda hudutları belirtilen bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli bölge olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tatbikat süresince söz konusu bölgeye sürü otlatmak, zeytin – harup ve diğer ürünleri, hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla
girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Tatbikat yapılacak bölgeler şöyle:

“Batıda Koruçam Burnu sahil boyu, doğuda; Siviİ Ev ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, Kuzeyde Anten ile Sivil Evin denize olan uzanımı arasında kalan bölge, Güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar olan bölgesi”.

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