Özersay: İskele ruhsat ücretlerinde güncellemeye gidildi

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan kararları Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, Apostolos Andreas Manastırı’nın 2’inci etap ihalesine çıkılabilmesi için özel izin kararı alındığını söyledi.

Geçit hakkıyla ilgili olarak mevzuatta değişikliğe gidildiğini kaydeden Özersay, elektrik ve gaz konusunda da geçit hakkından yararlanılabilmesinin sağlanacağını belirtti.

Özersay, bazı belediyelerin temizlik kanalizasyon, içme suyu gibi sıkıntılarının aşılması, mali işlemlerini yapabilmeleri ve gelirlerini artırabilmeleri için de kararlar alındığını anlattı.

Bazı otellere verilen iskele izinleri konusunda da tüzük değişikliğine gidildiğini kaydeden Özersay, iskele ruhsat ücretlerinde güncellemeye gidildiğini belirtti.

E-Maliye konusunda ise Maliye Bakanlığı ile ilgili firma arasında yeni bir sözleşmenin imzanabilmesine imkan verecek bir karar alındığını da yatdeden Özersay, bu çalışma ile vatandaşın seyrüsefer gibi konularda internet üzerinden hizmet almasını kolaylaştırılacağını ifade etti.

Özersay, Uygulamanın 1 Ocak 2020’den itibaren hizmete girmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi.